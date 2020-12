Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’Andalusia è una regione della Spagna famosa per la sua cucina particolare e ricca. In pochi, però, sanno che la regina della cucina andalusa è la carne di maiale. Questa carne, cucinata in mille modi diversi, accompagna gli spagnoli in ogni ricetta e ci sono anche celebrazioni dedicate a questo tipo di carne. Oggi, si preparerà del maiale all’andalusa per una cena memorabile.

La riuscita della ricetta sta tutta nella cottura della carne. La morbidezza della carne di maiale, infatti, sarà tale che spingerà gli ospiti a chiedere un bis a questa ottima ricetta. Vediamo come preparare il maiale all’andalusa per una cena memorabile.

Ingredienti

800 gr di collo di maiale disossato;

2 cipolle;

6 peperoni medi;

4 zucchine;

4 pomodori pelati;

100 gr di piselli;

2 spicchi d’aglio;

350 gr di riso;

un pizzico di zafferano;

1 limone;

1 bicchiere di vino bianco;

olio qb;

sale e pepe.

Maiale all’andalusa per una cena memorabile

Tagliare la carne di maiale a cubetti e tritare bene cipolla e aglio. Pulire e tritare quindi anche i peperoni e le zucchine. Preparare anche i pomodori tritandoli bene. Rosolare la carne in una teglia con poco olio, rigirandola spesso. Appena la carne avrà preso colore, aggiungere le cipolle e l’aglio e bagnare con il vino.

Cuocere il tutto a fuoco basso per circa 5 minuti.

Unire quindi i peperoni, le zucchine, i pomodori, i piselli e lo zafferano. Mescolare, coprire il tegame e cuocere adagio per 10 minuti. Aggiungere quindi mezzo litro di acqua e far bollire. Versarvi il riso appena l’acqua bolle e unirvi sale e pepe. Far cuocere adagio per circa 25 minuti, il riso dovrà assorbire tutta l’acqua.

Quando il riso sarà cotto, togliere la teglia dal fuoco e grattugiare sul riso la scorza del limone. A questo punto, il nostro maiale andaluso sarà pronto per essere servito in tavola. Il piatto è buono anche freddo.