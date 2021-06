Prodotti per pulire il forno ce ne sono davvero tanti in commercio. Il problema è che sono spesso a base di elementi chimici. Saranno anche profumati ed efficaci, ma pur sempre poco naturali. Se cerchiamo, quindi, un prodotto naturale e salutare, ecco quello che fa per noi. Mai visto un forno così pulito con una soluzione fai da te salutare ed economica pronta in pochi secondi che ci lascerà stupiti. E, il bello è che gli ingredienti sono tutti già presenti in casa, o quasi.

Il momento migliore per pulire il forno

È il momento migliore per pulire il forno e “licenziarlo” fino al prossimo autunno. Con l’arrivo dell’estate, sudiamo solo a vederlo, figuriamoci ad accenderlo. Mai visto un forno così pulito con una soluzione fai da te salutare ed economica pronta in pochi secondi che ci lascerà stupiti. E, ci permetterà di congedare questo elettrodomestico con igiene e profumo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Gli ingredienti della nostra soluzione

Ecco cosa ci serve per pulire a fondo il forno di casa:

1 tazza e mazza di acqua;

1 tazza di aceto bianco;

mezza tazza di succo di limone e pompelmo;

un tappino di detersivo per piatti, meglio se naturale.

Armiamoci del classico contenitore con spruzzino e versiamo al suo interno tutti gli ingredienti. Mescoliamo per bene e nebulizziamo su tutte le superfici del forno. Lasciamo agire per una ventina di minuti, dopodiché, passiamo con un panno in microfibra pulito. Il nostro forno sarà splendente come non mai.

Altro utilizzo del pompelmo

Pochi sanno che il pompelmo è anche un nemico del calcare. Unito al sale formerà infatti una soluzione capace di aggredire anche i depositi più ostinati. Quelli classici che si annidano attorno ai rubinetti, giusto per capire. Possiamo usarlo liquido e fare una soluzione, oppure usarne una fetta intera e, col sale sopra, passarla direttamente sul calcare. In entrambi i casi, l’effetto sarà assicurato.

Approfondimento

Vetri interni del microonde e del forno sempre più luccicanti con un semplice prodotto casalingo che costa meno di 1 euro