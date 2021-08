Con la crisi degli alloggi, una soluzione innovativa, attraente e conveniente potrebbe essere quella che vi stiamo per raccontare. Tutti vorrebbero una casa bella, sufficientemente spaziosa, fatta su misura per le proprie esigenze a costi straordinariamente bassi. Attenzione, non vi stiamo parlando di soluzioni abitative usate, ma nuove. Appartamenti progettati in base alle preferenze del cliente. Per ora sul mercato non si erano mai viste case nuove personalizzate con soggiorno, cucina e camera a 12.499 euro. Le crea una società spagnola, che sta avendo un boom di richieste.

Avevamo già parlato di case a prezzi strabilianti. Per esempio queste soluzioni hanno 2 camere una cucina e un bagno e sono case che costano appena 8.000 euro. Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta e come sia possibile contenere tanto i costi e realizzare una casa progettata sui desideri dell’acquirente.

Mai viste case nuove personalizzate con soggiorno, cucina e camera a 12.499 euro

Queste soluzioni abitative sono delle case prefabbricate. Ma l’aspetto geniale è che sono ricavate all’interno di container. In pratica una società esperta nella realizzazione di spazi bioclimatici, riutilizza dei container dismessi e all’interno realizza un’abitazione.

L’idea geniale di sfruttare un container in disuso offre dei vantaggi enormi. Per esempio, i container sono estremamente resistenti e sono facili da trasportare. Inoltre permettono di progettare al loro interno uno spazio su misura in tempi brevissimi. In più il costo di un container inutilizzato è bassissimo, quindi si può trasformarlo in abitazione con costi molto ridotti. Si può avere una casa in un container a soli 12.499 euro e sono davvero molto belle da vedere.

Ma i vantaggi non si fermano qui. Un container oltre ad avere una grande resistenza ha un alto isolamento termico. Secondo l’azienda che produce queste soluzioni, queste abitazioni hanno un isolamento termico che è tre volte maggiore di quello di una casa tradizionale. E il cliente può progettare lo spazio come più preferisce, scegliendo pavimento, piastrelle, infissi e ogni tipo di dettaglio caratteristico di una casa. In pratica si ha una casa nuova progettata secondo le nostre esigenze a un prezzo molto conveniente, in tempi brevissimi e collocabile ovunque.

Attenzione, non necessariamente deve essere una prima casa, può essere una seconda abitazione. Per esempio chi ha un terreno potrebbe decidere di sfruttare questa soluzione. Che potrebbe essere progettata anche come spazio lavorativo.

Approfondimento

Molti non ci crederanno ma in Italia davanti a una grande città c’è in vendita un luogo dove abitare che è inimmaginabile