La focaccia è una prelibatezza tutta italiana che racchiude in sé tutta la semplicità della cucina mediterranea. Bastano infatti pochi ingredienti, un paio di ore di lievitazione, una mezz’oretta per la cottura ed il gioco è fatto.

In questa breve ricetta, vedremo come realizzare una focaccia utilizzando un solo cucchiaio, senza impastarla sulla spianatoia.

Ingredienti per circa 5 porzioni:

10 grammi lievito di birra;

4 grammi di zucchero;

350 millilitri di latte;

350 grammi di farina;

8 grammi di sale.

Mai vista una focaccia così soffice e facile da preparare, pronta in soli 15 minuti

Il primo passaggio da eseguire sarà quello di inserire in una ciotola il lievito di birra insieme allo zucchero. Dopo di che, versiamo parte del latte (circa 70 millilitri considerando le quantità descritti in alto) e mescoliamo il tutto. Quando lo zucchero ed il lievito saranno sciolti, versiamo il composto al centro della farina ed iniziamo a rimestare con un cucchiaio.

Fatto ciò cominciamo a versare, poco per volta, la parte restante del latte, continuando a mescolare con il cucchiaio. Quando avremo raggiunto la giusta consistenza, inseriamo il sale e rimescoliamo un altro po’.

A questo punto, versiamo l’impasto al centro di una teglia rivestita con carta forno e distribuiamolo fino ai bordi.

Avvolgiamo con della pellicola trasparente e lasciamo lievitare per circa 2 ore. Quando l’impasto sarà lievitato almeno il doppio, eliminiamo la pellicola e irroriamo la superficie con dell’olio extravergine di oliva.

Con le dita ben unte, schiacciamo l’impasto per formare dei buchi e per far entrare altra aria.

Adesso non ci resta che infornare a 180 gradi per 30 minuti, finché la superficie non sarà ben dorata.

Una volta sfornata, spolveriamo del sale grosso, magari aggiungendo anche del rosmarino, e lasciamo intiepidire.

Questa ricetta è davvero semplicissima e, infatti, non si è mai vista una focaccia così soffice e facile da preparare, pronta in soli 15 minuti.

Come farcirla

Una volta raffreddata possiamo mangiare la focaccia al posto del pane, o farcirla in tantissimi altri modi.

Per uno spuntino veloce e nutriente, potremmo farcirla ad esempio con degli affettati e dei formaggi.

Oppure, si potrebbero realizzare dei deliziosi stuzzichini per antipasti ed aperitivi.

Ideali per queste preparazioni potrebbero essere le verdure grigliate, o sott’olio, come zucchine, peperoni o melanzane. Oppure potrebbero bastare dei pomodorini, con delle cipolle e qualche cappero.

Infine, possiamo farcirle con qualsiasi tipo di carne, o di pesce.