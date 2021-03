Non solo i gatti, anche i cani spesso si infilano sotto il letto o altri mobili. Quello che a noi padroni sembra un comportamento del tutto innocuo, può rivelarsi qualcosa di più. Mai sottovalutare quando il cane si nasconde sotto il letto: è possibile ci stia comunicando qualcosa di ben preciso.

L’incredibile sesto senso canino

È noto che i sensi degli animali funzionano in maniera diversa da quelli degli umani.

Non solo olfatto e udito, parliamo del famigerato sesto senso, che nei cani sembra essere estremamente acuto. Per esempio, i cani avvertono l’arrivo di un terremoto molto prima di quanto possano farlo gli uomini.

Anche per questo è importante far caso al linguaggio corporeo dei nostri amici a quattro zampe: potrebbe rivelarci sensazioni (pericoli, talvolta) che noi non siamo in grado di percepire.

Mai sottovaluta quando il cane si nasconde sotto il letto: è possibile ci stia comunicando un disagio

I motivi per cui un cane si nasconde sotto il letto possono essere vari.

Il primo è certamente la paura. Spesso il motivo della paura è un rumore che ritiene fastidioso: non solo temporali e fuochi d’artificio, anche urla o altro che possa ricordargli un trauma. La paura può anche essere scatenata da un soggetto estraneo; per esempio, se in casa arriva un altro animale.

Il secondo motivo, strettamente legato al primo, è per evitare un potenziale pericolo. Come detto in precedenza, i cani sono in grado di sentire il pericolo ben prima che sia manifesto. Non è raro che i cani si nascondano sotto il letto se “fiutano” l’arrivo di un terremoto, comportamento comune anche tra i gatti.

Il terzo motivo è l’attaccamento alla casa e alla famiglia. Il letto, ricettacolo di odori molto familiari, è percepito dai cani come simbolo di sicurezza. Per questo al cane piace gravitargli attorno (o infilarcisi sotto).

Quando stanno male, i cani tendono a isolarsi

L’ultimo macro-motivo è un problema di salute. Quando non si sentono bene, i cani tendono a isolarsi. Per questo non dobbiamo mai sottovalutare quando il cane si nasconde sotto il letto.

Il segreto è monitorare il loro comportamento e capire se quanto fanno sia circospetto o quantomeno insolito. I cani sono molto espressivi e comunicano apertamente con il loro linguaggio corporeo. Ascoltiamoli e sapremo cosa fare.