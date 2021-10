L’amore di un cane verso il proprio padrone supera ogni limite di spazio. Per i nostri migliori amici a quattro zampe, infatti, ciò che conta davvero è il tempo che gli dedichiamo e l’affetto che gli mostriamo.

Tuttavia, esistono alcune razze di cane per cui vivere in un appartamento può risultare una vera e propria tortura. Quando scegliamo il nostro compagno di viaggio, quindi, dovremmo tenere a mente che il nostro egoismo si deve fermare di fronte alle sofferenze che potrebbe patire l’animale.

La regola generale è proprio quella della stazza del cane. In particolare, più il cane è grande più la situazione potrebbe diventare problematica. Inoltre, più un cane ha la tendenza di abbaiare, più potremmo correre alcuni rischi con i nostri vicini.

Pochi conoscono infatti il segreto per far smettere il nostro cane di abbaiare in continuazione. Un cane grande che ha la tendenza di abbaiare spesso è proprio il cane che dobbiamo evitare di scegliere in queste condizioni. Infatti, mai scegliere queste razze di cane se abbiamo un appartamento piccolo in condominio.

Partiamo con l’Akita inu

Un cane molto grande è l’Akita Inu. Di per sé questo cane ha un temperamento piuttosto mite e obbediente, ma se lo sottoponiamo a stress può cambiare. Costringere un Akita Inu a una vita in trenta metri quadrati potrebbe non essere una buona idea.

Un altro cane dalle dimensioni importanti è naturalmente l’alano. Le sue dimensioni sono corrispondenti al suo affetto: sono enormi. Questo cane risponde sempre attivamente ai giochi di intelligenza che gli sottoponiamo, ma vive malissimo in spazi ristretti.

Infine, il Pastore Belga è proprio quella razza di cane che potrebbe patirebbe le pene dell’inferno nel nostro appartamento. In particolare, se casa nostra è piena di soprammobili, sedie e poltrone avere questo cane ci esporrebbe a uno stress continuo. Per natura, infatti, il Pastore Belga è un cane che non può vivere in spazi ristretti.

Per qualche giorno sta bene, ma quando comincia a intuire che la sua casa diventa una gabbia si stressa moltissimo. Il suo stato di stress lo potrebbe portare ad avere degli atteggiamenti inappropriati che, in realtà, gli avremmo causato noi con la nostra scelta scellerata.

