Attualmente, circa 4,2 miliardi di persone hanno almeno un account social attivo. Visto che la popolazione mondiale ha da poco superato gli 8 miliardi, questo significa che la metà degli abitanti della Terra ha un alter ego digitale. Letto così, il dato può far spavento. Ma la coesistenza con il lato virtuale della nostra vita è ormai tanto radicata, che quasi non sappiamo più distinguerne i confini. Eppure, sebbene ormai ci sembri del tutto normale, condividere sui social network tutto ciò che facciamo non sempre è una buona idea.

Ne ha parlato l’Istituto Nazionale Spagnolo di Sicurezza Informatica, che ha tentato di sensibilizzare gli utenti a un uso più consapevole dei social. Nello specifico, secondo gli esperti, non dovremmo mai pubblicare queste 3 cose sui social network, per preservare la nostra sicurezza.

Anche una condivisione che facciamo inconsapevolmente, come quella della nostra data di nascita, potrebbe crearci dei problemi a cui non pensiamo. Per esempio, potrebbe fornire a un malintenzionato i dati necessari per un furto d’identità.

Vediamo di seguito quali sono le condivisioni social che è meglio evitare a tutti i costi.

Mai pubblicare queste 3 cose sui social network perché potrebbero mettere a serio rischio la nostra privacy

Oltre alla nostra data di nascita, la prima cosa da non condividere mai sui social network è il nostro indirizzo di residenza o domicilio. Anche in questo caso, l’informazione potrebbe venire rubata per creare un documento falso. Documento con il quale potrebbe anche venire commesso un reato. Inoltre, l’indirizzo è un’informazione che potrebbe facilitare i tentativi persecutori di uno stalker.

Indirizzo a parte, negli ultimi anni molti hanno iniziato a condividere anche il luogo in cui si trovano in tempo reale. Anche questa è una condivisione che sarebbe meglio evitare, secondo gli esperti. Condividendo la nostra posizione attuale, infatti, stiamo implicitamente comunicando di non essere a casa, informazione che attira l’attenzione di potenziali ladri. In generale, sarebbe bene evitare condivisioni che possano lasciar presumere le nostre abitudini quotidiane.

Infine, la terza cosa, da non pubblicare per nessun motivo su un social network, è il nostro numero di telefono, fisso o cellulare che sia. Se pubblichiamo il numero fisso, i ladri possono chiamarci a casa per sapere quando non ci siamo. Se pubblichiamo il cellulare, invece, diamo modo agli hacker di inviarci privatamente link pericolosi, contenenti virus o tentativi di truffa.

