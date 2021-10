Mai provati questi deliziosi muffin salati con un pizzico d’autunno e tanta sofficità in un colpo solo

In questo periodo molte persone si rifanno dai tanti sacrifici di diete ipocaloriche in occasione della stagione estiva e puntano su piatti più elaborati e molto saporiti. Un po’ perché nella maggior parte dei casi si ha più tempo a disposizione da passare in casa e d’altronde ormai i tempi della prova costume sono ben lontani.

Questa ricetta non è assolutamente ipercalorica, come si potrà notare dagli ingredienti, ma sarà un esplosione di gusto da concedersi come antipasto o come aperitivo. Beh, questi muffin sono davvero uno spuntino molto apprezzato, sono porzionati, sono salati, poco calorici e sono davvero buoni.

La loro semplicità, è l’ideale per una preparazione veloce e senza intoppi per cuochi inesperti. Inoltre dopo averli provati, così deliziosi e gustosi, i muffin salati, saranno una tappa abituale nel nostro menù per godere di un pizzico d’autunno e sofficità in un solo colpo.

La versione autunnale di un classico tra i rustici

I muffin salati sono perfetti per decorare la tavola come aperitivo, magari accompagnato da una delle bevande più gettonate in occasione di Halloween. Uno degli ingredienti principali dei muffin è la zucca. Questa darà un colore arancione naturale che si intona perfettamente con l’autunno e con la festività del 31 ottobre.

Ingredienti

200 g di zucca

150 g di farina

80 g di pancetta

60 g di provola

80 ml di latte

30 ml di olio di semi

20 g di parmigiano

1 bustina di lievito istantaneo

noce moscata

1 uova

sale

pepe

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla cottura della zucca in forno o nel microonde e non appena sarà pronta, lasciarla raffreddare. Successivamente, frullarla scrupolosamente fino ad ottenere una purea omogenea.

Nel frattempo prendere un recipiente a montare l’uovo con il latte e l’olio con l’aiuto di uno sbattitore elettrico. Dopo aggiungere la zucca oramai fredda, con l’aiuto di una paletta in silicone con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Sempre con la paletta in silicone aggiungere pian piano tutti gli altri ingredienti, la farina, il parmigiano ed un pizzico di sale, facendo attenzione a non formare grumi. Infine aggiungere il lievito una spolverata di noce moscata e pepe.

Amalgamare per bene tutti gli ingredienti e per ultimo aggiungere la pancetta e la provola tagliata a cubetti non troppo grossi. Versare l’impasto ottenuto in circa 12 pirottini per muffin e infornare per circa 20 minuti a 180°C.

Approfondimento

