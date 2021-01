In cucina, la creatività è d’obbligo! Senza contare che più si destreggia tra i fornelli e più si acquisisce quella padronanza di ricette e segreti che solo gli chef più capaci possono avere. Il pregio della cucina è che tutti ma proprio tutti possono diventare grandi cuochi. Basta solo un pizzico di pazienza. Per cominciare, si potrebbe preparare una bella e soffice torta di mele. In poco tempo, tutti saranno conquistati dal sapore e dalla morbidezza di un dolce principe della tradizione. Tuttavia, anche se la ricetta classica rappresenta un punto di forza in cucina, quest’oggi, la Redazione vuole suggerire ai suoi Lettori una versione un po’ particolare. Di seguito, tutto l’occorrente per una torta di mele e latte di cocco che conquisterà grandi e piccini in un sol boccone.

Ingredienti

a) 500 g di mele, possibilmente le “Golden“;

b) 200 g di farina tipo 0;

c) 150 g di zucchero semolato;

d) 2 uova;

e) 100 ml di latte di cocco;

f) 1 bustina di lievito;

g) un pizzico di cannella e una scorza di limone grattugiata.

Mai provata la torta di mele fatta con questo sorprendente ingrediente? Procedimento

Per preparare una torta sorprendente, innanzitutto, bisognerà lavare, sbucciare e tagliare a fette le mele e lasciare da parte.

Prendere, poi, una ciotola e lavorare le uova con lo zucchero. Setacciare la farina ed unirla al composto. Aggiungere anche la scorza di limone grattugiata e il latte di cocco a filo. Mescolare con cura per qualche minuto e versare anche metà delle fette di mele nell’impasto. Amalgamare gli ingredienti con un cucchiaio di legno.

Prendere una tortiera e rivestirla con un foglio di carta da forno o con una noce di burro. Disporre l’altra metà delle mele avanzate prima e poi versare sopra l’impasto.

Infornare per 20 minuti alla temperatura di 180° C.

