Mai più un fine settimana noioso grazie a questi 3 semplici consigli

Siamo arrivati ad un altro fine settimana da pandemia. Alcuni di noi non hanno possibilità di uscire, altri sono trattenuti in casa dal maltempo. Magari altri invece non vedono l’ora di passare un fine settimana per dedicarsi a sé stessi in tutta tranquillità. Ecco però che incombe un nemico temibile: la noia. Ma niente paura, grazie a questi 3 semplici consigli, non avremo mai più un fine settimana noioso.

Una spa personale

Se c’è un consiglio veramente legato alla cura di noi stessi, è quello di ricreare una spa privata. Innanzitutto, è necessario trovare uno spazio solo per noi stessi e magari per la persona con cui abbiamo deciso di condividerlo. Bisogna adesso creare l’atmosfera giusta. Per ognuno questa potrebbe avere un aspetto diverso. Consigliamo però l’utilizzo di musica rilassante o un audiolibro e di un diffusore per ambienti o delle candele profumate. Bisogna poi scegliere un posto comodo in cui sedersi o sdraiarsi e cominciare il trattamento che si desidera. Ad esempio, una maschera per il viso con due fette di cetriolo sugli occhi. Magari in combinazione con un trattamento nutriente per i capelli e piedi immersi in acqua, bicarbonato e oli essenziali. La sensazione di leggerezza e benessere è garantita.

Per chi predilige attività più movimentate continuiamo a leggere come non avere mai più fine settimana noioso grazie a questi 3 semplici consigli.

Pulizie di primavera

Forse questo titolo non ispira esattamente tranquillità. Ma non si tratta di una semplice pulizia, quanto più di mettere ordine nello spazio, e quindi nella nostra testa. Scegliamo infatti un ambiente che abbiamo sempre desiderato riorganizzare. Ad esempio, la libreria o l’armadio, magari quella stanza che si è ormai trasformata in un magazzino. Basta scegliere quel luogo che ci può portare più serenità e soddisfazione. Potremmo magari organizzare il nostro guardaroba o la libreria in base al colore, così da creare un effetto esteticamente piacevole. potremmo riorganizzare quello spazio inutilizzato, così da trasformarlo nel nostro cantuccio privato dove dedicarci a ciò che ci fa stare bene.

Cibo per la mente

Esistono poi tutta una serie di attività che stimolano la nostra mente divertendoci. Possiamo cominciare a imparare una lingua con i tanti strumenti online gratuiti. Oppure, possiamo anche guardare il nostro film preferito in lingua originale con il nostro compagno o compagna, ridendo insieme delle difficoltà di comprensione. Possiamo anche dedicarci ai giochi, o dipingere da soli o con i nostri figli. Perché no, potremmo anche fare la pazzia di dipingere insieme un muro. Altrimenti armiamoci di gessetti e disegniamo sul nostro vialetto. Le scelte sono infinite, basta trovare un’attività nuova che sia interessante per tutti i partecipanti.

Ecco quindi come non avere mai più fine settimana noioso grazie a questi 3 semplici consigli.