Spesso succede che la navigazione web sia continuamente intralciata da banner pubblicitari lampeggianti e video a tutto volume. Questi pop up arrivano anche a coprire l’intero schermo rendendo la ricerca della “X” per la chiusura molto difficoltosa.

Questi inconvenienti, oltre a mettere a dura prova la pazienza, possono mettere a rischio sia la sicurezza dei dati personali che del computer.

Infatti, cliccando ingenuamente su questi banner il rischio è di scaricare dei virus che danneggeranno il dispositivo, metteranno a rischio la privacy ed esporranno a phishing.

Last but not least, navigare su siti che aprono molti di questi annunci rallenterà irrimediabilmente le prestazioni del dispositivo.

Il problema si potrà risolvere utilizzando un adblocker adatto alle proprie esigenze.

Esistono, infatti, dei sistemi gratuiti (almeno nella versione base) per eliminare la pubblicità dalla propria vita.

Innanzitutto, bisognerà scegliere un adblocker compatibile con il browser utilizzato e facile da utilizzare. Mai più truffe online e pubblicità grazie a questi programmi gratuiti.

Ghostery

Ghostery è uno tra i programmi gratuiti (nella versione base) più datati. È stato lanciato nel 2009 ed è in grado di bloccare la maggior parte dei fastidiosi annunci pubblicitari.

Tuttavia, il lato negativo di questo programma è legato al fatto che l’azienda rivende i dati in forma anonima a soggetti terzi per sostenersi. Ci si può rifiutare negando il consenso.

Disponibile per Chrome, Firefox, Internet Explorer oltre che per i sistemi Android e iOS.

La versione base, gratuita, permette una certa possibilità di personalizzare le impostazioni.

AdBlock Plus

Questo adblocker esiste da circa un decennio ed è stato tra i primi ad essere messo in circolazione.

Riesce ad eliminare pubblicità, video, banner da qualsiasi sito, anche da Facebook.

Tuttavia, blocca solamente gli annunci intrusivi lasciando le inserzioni innocue. Questo perché le pubblicità servono ai siti per sostenersi, non avrebbe senso bloccare tutto in maniera indiscriminata.

Oltre a ciò è utile per proteggersi da truffe come il phishing. Facilissimo da sincronizzare su tutti i browser utilizzati è anche disponibile per dispositivi iOS e Android.

AdGuard

Anche questo programma, come gli altri, permette di bloccare e nascondere qualsiasi tipo di pubblicità. Facilissimo da usare è molto valido anche contro i tentativi di phishing.

Si tratta di uno dei programmi che più si adatta a qualsiasi browser utilizzato, da Chrome a Safari fino a Opera e Firefox.

Quindi, mai più truffe online e pubblicità grazie a questi programmi gratuiti.

