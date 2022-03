Abbiamo speso non pochi soldi per procurarci i prodotti migliori sul mercato. Il fondotinta costoso che promette un viso liscissimo e luminoso, senza imperfezioni. Abbiamo acquistato il correttore più coprente che si sia per nascondere quelle fastidiose occhiaie.

Insomma, non abbiamo badato a spese per acquistare prodotti professionali per il nostro make up perfetto. Il problema però è che, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo ad avere il risultato sperato.

Nonostante i tutorial che abbiamo seguito passo per passo su TikTok, Instagram o YouTube. Niente sembra funzionare e ci ritroviamo con il portafoglio vuoto e il viso squamato. Come è possibile che non riusciamo a coprire i pori dilatati ed avere un effetto “flawless”, senza difetti?

Mai più trucco rovinato per colpa di correttore e fondotinta screpolati grazie a questo segreto per un make up professionale

Eppure utilizziamo gli stessi prodotti che vediamo sui social, forse sbagliamo ad applicarli? In realtà non è solo quello il problema, potrebbe succedere che l’errore sia proprio in partenza.

La skincare è fondamentale

L’abbiamo sentito dire tante di quelle volte, eppure non riusciamo proprio ad averne una costante. Per creare un trucco davvero professionale serve una pelle idratata già in partenza. Così possiamo evitare l’effetto screpolato e squamato sul viso, soprattutto intorno al naso.

Sia che si abbia una pelle grassa, mista o secca, è importante che sia ben idratata prima di applicare la base. Non basta un buon primer per garantire un effetto liscissimo e senza imperfezioni. La cosa migliore è esfoliare la pelle del viso, anche se non seguiamo una beauty routine costante. Ma ci vuole tempo e spesso non ne abbiamo molto prima di truccarci.

Un trucco veloce per un risultato incredibile

Burro o balsamo detergente, conosciuto come cleansing balm è la risposta. Normalmente si utilizza per rimuovere il make up, hanno una consistenza più fluida come una crema. Ma una volta a contatto con la pelle si trasformano in oli. Questo prodotto è perfetto per un’idratazione veloce prima di applicare la nostra base viso.

Applichiamone uno strato generoso e lasciamolo in posa per almeno 10 minuti e poi rimuoviamolo. In questo modo avremo una pelle più soffice e idratata su cui applicare la nostra base senza che si screpoli. Però attenzione al procedimento di applicazione, sia con la spugnetta che con il pennello. Evitiamo di trascinare il prodotto, ma tamponiamolo in modo che aderisca bene alla zona. Così eviteremo che si sposti creando ulteriori increspature e screpolature.

Quindi, mai più trucco rovinato per colpa di correttore liquido o polvere fissante squamati. Con questo facile espediente anche le pelli più secche avranno un finish impeccabile. Sembrerà di avere applicato un filtro bellezza, ma in realtà è solo la nostra pelle. Prepariamoci ai complimenti di tutti e diciamo addio anche ai pori dilatati, dando il benvenuto al glow.

