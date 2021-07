Soffrire di torcicollo è un problema molto comune le cui cause sono, generalmente, sempre le stesse: potrebbe essere causato da un colpo d’aria, un movimento improvviso, oppure anche soltanto il dormire in una posizione sbagliata per tutta la notte. A prescindere però da quale sia la sua origine l’effetto è sempre quello di patire una serie di fastidi, rimanendo con il collo bloccato. Vediamo allora assieme come non soffrire mai più di torcicollo al mattino grazie a questi 3 semplicissimi rimedi della nonna.

Cosa non fare

Per prima cosa, sicuramente dovremo fare attenzione ad evitare alcuni comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione: innanzitutto dovremmo evitare il più possibile l’aria condizionata; evitare anche di tenere il collo in una posizione scorretta per lungo tempo, come ad esempio guardando troppo lo smartphone; oppure, anche solo mantenere il collo fermo, perché non fa altro che peggiorare la situazione. I muscoli, infatti, hanno bisogno di sciogliersi, perciò mantenere il collo fermo non aiuta per niente: si dovrebbe invece muovere il collo molto lentamente e cercare di alleviare la contrattura, evitando però sempre di sforzare.

Mai più torcicollo al mattino grazie a questi 3 semplicissimi rimedi della nonna

Esistono però tre semplici rimedi della nonna davvero efficaci contro questo problema: per prima cosa il miglior rimedio contro il torcicollo è sicuramente il calore.

Quando parliamo di torcicollo dovuto ad una contrattura muscolare, non esiste niente di meglio che applicare una fonte di calore sulla zona interessata. Un pratico rimedio della nonna sarà allora quello di prendere un asciugamano e immergerlo in acqua calda, per poi strizzarlo bene e riempirlo di sale grosso. Infatti, appoggiando questo impacco sul collo l’alta temperatura andrà a sciogliere la muscolatura aiutando ad alleviare i fastidi e quella antipatica sensazione di blocco.

Oppure, un altro rimedio sono le tisane, come quelle di malva e camomilla grazie al loro blando effetto antispastico: ovvero la capacità di rilassare la muscolatura riducendo contratture e quindi dolore.

Per finire poi potremo anche praticare dei leggerissimi massaggi da eseguire da soli, magari con l’aiuto di qualche olio essenziale alla lavanda o alla menta. Basterà solo esercitare una leggera pressione sul collo facendo movimenti lenti dal basso verso l’alto e seguire con le dita la lunghezza del muscolo. Ripetiamolo ogni ora e gli effetti saranno visibili fin da subito.

