Le chiome al vento sono uno dei simboli dell’estate. Sole e salsedine, però, sono l’incubo dei capelli. Una situazione aggravata, poi, anche da tinture e decolorazioni che, di norma, aumentano con l’arrivo della bella stagione.

Stanchi del grigiore invernale, sono molte le persone che vogliono rinnovarsi magari con un nuovo taglio e un nuovo colore.

Ed ecco che, armati di forbici e “pappette” coloranti, i parrucchieri di tutto il mondo diventano creatori di nuance strepitose e forme capaci di incorniciare alla perfezione ogni viso.

Ovviamente, prendersi cura della propria “criniera” è una sana abitudine che non si limita al periodo estivo. Nei mesi invernali, ad esempio, avevamo suggerito quest’arma di bellezza da copiare per chi si tinge i capelli, da copiare anche in estate.

Inoltre, per chi proprio non riesce a prendere appuntamento dal parrucchiere, ecco i trucchi velocissimi e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire.

Tornando nuovamente alla bella stagione, è chiaro che i capelli vanno salvaguardati maggiormente. Dunque, vediamo come non avere mai più tinture che sbiadiscono e punte sfibrate, per capelli sempre perfetti ecco cosa fare!

I trucchetti degli esperti che ci salvano la chioma

Generalmente, anche le tinture più professionali e durature subiscono gli effetti degli agenti atmosferici. Il primo trucchetto da ricordare sempre è l’applicazione di uno spray protettivo per creare una barriera tra i raggi UV e i capelli. Di norma, questa applicazione va fatta a capelli asciutti e prima di esporsi al sole. Oppure dopo il bagno al mare.

Per non far sbiadire il colore, un altro segreto è non lavarsi mai i capelli con acqua troppo calda. L’acqua fredda, inoltre, rende più luminosa la chioma a differenza dell’acqua calda che, invece, tende ad opacizzarla. Chi non ama farsi lo shampoo con l’acqua fredda può optare per un lavaggio con acqua tiepida e provvedere con un solo getto d’acqua fredda alla fine.

Mai sottovalutare la scelta dello shampoo. No, le formule dello shampoo non sono tutte uguali e in molti casi le persone si dimenticato di scegliere uno shampoo per capelli colorati. Questo prodotto, invece, dovrebbe presentare caratteristiche specifiche per far durare di più la tintura.

Il phon, così come il ferro e la piastra, certamente non aiuta il capello a mantenersi in salute. Dunque, ridurre l’uso di questi strumenti sarebbe utile e salutare.

Un consiglio? Vanno tanto di moda e sono pratiche, facili e veloci, ovvero le beach waves: onde naturali dall’effetto spettinato ma di gran tendenza. Infine, non solo le giovanissime ma anche le donne più mature possono sfoggiare con vanto fasce e bandane ma anche cappelli e foulard che stanno spopolando e che proteggono i capelli dal sole in modo semplice e pratico. Dunque, ora sappiamo come non avere mai più tinture che sbiadiscono e punte sfibrate, per capelli sempre perfetti ecco cosa fare!