Riparare gli ambienti esterni di casa dal sole diventa un bisogno imprescindibile per chi vuole stare all’aria aperta. Se non corriamo ai ripari acquistando tende, vele o ombrelloni, potremmo soffrire il caldo, spesso rinunciando anche a vivere in terrazza o giardino. Soprattutto nelle ore più calde e afose.

Per questo, con l’inizio della bella stagione è indispensabile ricontrollare i vari elementi, per non avere soprese proprio quando ne abbiamo bisogno. Assicuriamoci che ogni cosa funzioni e puliamo i mobili da giardino in plastica, compresi i tessuti delle tende avvolgibili o fisse.

Se negli ultimi mesi non le abbiamo usate, sarebbe il caso di armarci di spazzola e una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia per togliere tutte le tracce di sporco. Se sono posizionate troppo in alto, usiamo una scopa per arrivare nei punti più ostici e insidiosi.

Mai più tende da sole scucite e strappate con questa soluzione geniale per ripararle senza smontarle e usare la cucitrice

La manutenzione non riguarda solo la pulizia e il corretto funzionamento, ma è anche importante che la tenda abbia un bell’aspetto, che non sia rovinata e soprattutto che non presenti buchi o strappi evidenti. Ovviamente, se si tratta di grandi danni, probabilmente dovremmo contattare un tecnico o addirittura sostituire il tessuto della tenda. Al contrario, invece, potremmo provvedere noi al rattoppo.

Per fare un lavoro di alta precisione, in teoria, bisognerebbe agire con una cucitrice apposita, filo e ago specifico per tessuti così particolari e resistenti. Nella maggior parte dei casi, però, non è possibile agire con questi strumenti, a meno che non ci rivolgiamo a degli specialisti del settore.

Se invece il danno non è così esteso, potremmo intervenire con una soluzione veloce e alla portata di tutti, ovvero usare un nastro adesivo per tessuti. Molto spesso, questi particolari kit, sono termoattivi, ovvero si fissano sul tessuto con il calore, ad esempio con un phon. Esistono anche quelli in fibra di vetro multistrato. In commercio, anche online, è possibile acquistare direttamente delle toppe del colore che coincide con quella delle nostre tende.

In questo modo potremo dire mai più tende da sole scucite e strappate, senza dover ricorrere a macchine da cucire o altre soluzioni più complesse.

La colla

Quando le nostre tende, o anche ombrelloni in tessuto, presentano piccole scuciture, potremmo usare una colla per tessuti, avvalendosi di una stoffa in tinta. Il prezzo è davvero conveniente e permettere di risolvere il problema in pochi minuti. Stiamo attenti, però, a come la utilizziamo, per non macchiare la tenda. Inoltre, se è un tipo avvolgibile, dovremo controllare che la toppa non abbia uno spessore eccessivo, che potrebbe bloccare lo scorrimento.

Lettura consigliata

Metodi ingegnosi e furbi per pulire gli ombrelloni in tessuti a regola d’arte per esporli in terrazza senza aloni e macchie