Il panettone gastronomico contrariamente a quanto si pensi è un antipasto della tradizione ma rapidissimo da preparare. Non sprecheremo gas per ambiziose cotture e non avremo bisogno di ingredienti costosi per la farcitura. In commercio si trovano panettoni salati sia di tipo industriale che solitamente non superano le 6 euro. Quelli artigianali sono sfornati dai panettieri e hanno un prezzo leggermente superiore. L’operazione più delicata è però il taglio dei dischi e delle sezioni che andranno a comporre i golosi tramezzini impilati. Possiamo dire che una volta eseguita questa operazione, l’80 % della preparazione è stata fatta.

Mai più tartine sbilenche e farciture strabordanti, ecco 3 dritte per tagliare al bacio il panettone gastronomico

Per prima cosa dobbiamo procurarci un coltello a lama lunga, ancor meglio se si tratta di un coltello in ceramica. Dobbiamo mettere in frigorifero sia il panettone gastronomico sia il coltello. Il coltello non dovrà essere a lama seghettata perché rischierebbe di sbriciolare il panettone.

Dovremo tagliare dapprima la calotta che non si farcisce mai. Tolta questa parte dovremo poggiare su un fianco il panettone gastronomico e fare dei segni con la lama ogni due centimetri. È giunto il momento di tagliare quindi facciamo molta attenzione all’utilizzo del coltello. Tagliamo partendo dalla nostra incisione e pian piano arriviamo sino alla metà. A questo punto giriamo dall’altro lato e ripetiamo l’operazione delle piccole incisioni ogni 2 centimetri. Ora tagliamo la metà rimanente. Procediamo in questo modo per tutti i dischi.

Prima la farcia o il taglio verticale dei triangoli?

Ci sono diversi pareri a riguardo. Per alcuni basterebbe tagliare verticalmente solo a metà e quindi ottenere due tramezzini a semicirconferenza. Altri, invece, prediligono apportare due tagli a “x” ed ottenere da un disco quattro tramezzini triangolari. Il sistema più comodo è quello del taglio a “x” e poi in seguito farcire. In questo modo ci sarà subito chiaro quali parti spalmare di burro o maionese.

Come farcirlo?

Gli strati che andranno farciti sono uno sì e uno no. Consigliamo di procedere per sezioni quindi staccare una sezione e adagiarla su un fianco. Partiamo dal basso. Mettiamo la salsa, il burro o la maionese, poi inseriamo il ripieno e richiudiamo. Riponiamo e ricominciamo a mettere i tramezzini impilati. Procediamo con ordine in modo da non ottenere “una torre pendente”. Terminata una sezione, iniziamo con un’altra. Per mantenere in piedi le pile di tramezzini, inseriamo nel mezzo dall’alto degli stecchini da spiedo. Togliamoli appena prima di servire.

