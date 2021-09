Mai più talloni screpolati e piedi maleodoranti con questo rimedio naturale della nonna

È vero che prendersi cura del proprio corpo è sinonimo di benessere fisico e mentale, e rappresenta appieno la frase “volersi bene”. Ma è altrettanto vero che non sempre poniamo la stessa attenzione ai piedi, i quali, invece, sono forse la parte più importante. I piedi sorreggono tutto il peso e molto spesso fanno male proprio perché non ce ne prendiamo cura come dovremmo.

Quando capita di avere mal di schiena, spesso la causa parte dai piedi. Ecco perché è essenziale focalizzarci anche su questi. I problemi legati ai piedi sono molteplici: dall’onicomicosi al piede piatto. Alcune di queste problematiche non sono causate dalla nostra negligenza poiché provengono dalla genetica. Altre, invece, sono provocate dalla mancata attenzione. A tal proposito, questo articolo su come rimediare ai dolori ai piedi potrebbe essere utile.

Il cattivo odore, l’onicomicosi, le bolle, i talloni screpolati sono segnali di una scorretta cura. Vediamo cosa possiamo fare per rimediare e non avere più problemi di questo tipo.

Le cause e cosa fare

Innanzitutto una delle problematiche che spesso sottovalutiamo è l’onicomicosi, ossia i funghi che “popolano” le nostre unghie. Questi sono provocati da una scarsa igiene oppure dall’utilizzo di prodotti di bassa qualità. La proliferazione di questi particolari funghi avviene in luoghi in cui si manifesta un’alternanza tra caldo e freddo. Ecco perché i piedi e nello specifico le unghie sono soggette alla contaminazione di questi funghi. Tra sudorazione, scarpe inadatte, calzini e umidità, i piedi costituiscono il posto perfetto dove proliferare.

Bisognerebbe utilizzare solo sandali e scarpe aperte in estate, in cui il piede suda maggiormente, lavandolo spesso e asciugandolo bene. Un aiuto potrebbe essere quello di usare il borotalco. Invece, in inverno, in cui utilizziamo le scarpe chiuse, idratiamo i piedi e sottoponiamoli a pedicure frequenti. Inutile dire di tenerli sempre puliti ma soprattutto di asciugarli bene. Questi rimedi sono utili anche per contrastare il cattivo odore e un rimedio potrebbe essere un pediluvio con bicarbonato, salvia e olii essenziali.

Per quanto riguarda le bolle e i talloni screpolati, le cause possono essere dall’uso di prodotti di bassa qualità all’uso di scarpe troppo strette e piatte. Anche camminare per tante ore con scarpe inadatte è una causa sia delle bolle che dei talloni screpolati.

Mai più talloni screpolati e piedi maleodoranti con questo rimedio naturale della nonna

Per rimediare a questi problemi a costo zero esistono i fantastici rimedi della nonna. Anche se dovessero funzionare, consigliamo sempre di rivolgersi prima al medico per un consulto. Vediamo come non avere mai più talloni screpolati e piedi maleodoranti con questo rimedio naturale della nonna.

Ci serve solamente un ingrediente che tutti abbiamo in cucina: la patata. Questa sarà utile sia per eliminare la puzza che come rimedio per lenire le screpolature. Passiamo metà patata cruda prima sul tallone e poi su tutto il piede. Se questo presenta anche delle bolle, allora aggiungiamo pure una cipolla. È possibile usare sia la patata che la cipolla grattugiate e chiudere con la pellicola trasparente per circa 15 minuti.