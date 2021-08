Come abbiamo spesso spiegato prestare attenzione a cosa mangiamo può essere la chiave per assicurarsi un benessere stabile e duraturo. Infatti informarsi sul contenuto dei cibi e sulle varie proprietà che essi possiedono può essere un modo per mangiare in maniera consapevole e per prevenire dei possibili malesseri. Oggi parliamo di uno di questi: è infatti possibile non provare mai più stanchezza e affaticamento grazie a questo insospettabile alimento ricchissimo di ferro. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo inserirlo con successo all’interno dei nostri regimi alimentari.

Mai più stanchezza e affaticamento grazie a questo insospettabile alimento ricchissimo di ferro

Stiamo parlando delle cozze. Questi deliziosi molluschi, infatti, presentano un alto contenuto di questo prezioso minerale, il ferro, e sono in assoluto le più ricche nel Mondo del pescato. Ne contengono infatti ben 5 microgrammi ogni etto. In generale le frattaglie ne vantano una percentuale più alta, ma si rivelano una scelta molto più svantaggiosa per altri motivi. Uno fra questi è la frequenza settimanale degli alimenti consigliata dal CREA. La carne, specialmente quella rossa, è accettata per un massimo di 2 volte a settimana. Il pesce e i molluschi invece andrebbero consumati almeno per 3 pasti ogni 7 giorni. A livello calorico poi le cozze si rivelano molto più leggere. Hanno infatti solo 86 calorie per ogni etto contro le 182 contenute all’interno degli organi del maiale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le possibili conseguenze

Il fabbisogno giornaliero di ferro di un essere umano è di circa di 14 microgrammi al giorno. Questo però va aumentando nelle donne soprattutto se si trovano in momenti particolari come, ad esempio, l’allattamento o la gravidanza. La quantità qui indicata deve essere integrata nell’organismo tramite l’alimentazione. In caso questa quota non venga raggiunta possono verificarsi dei problemi non da sottovalutare. La prima conseguenza è l’anemia i cui sintomi si traducono anche in spossatezza e stanchezza immotivata. Non è nemmeno raro che queste creino effetti collaterali anche sul lato mentale provocando dei problemi di concentrazione o proprio di memoria. Per contrastarli, oltre a cucinare elementi che contengano ferro, consigliamo anche quelli che hanno delle buone percentuali di fosforo. Durante la gestazione poi una simile carenza può provocare non solo dei problemi alla madre, ma anche al feto che potrebbe subire delle malformazioni o nascere prima del tempo prestabilito.

Approfondimento

Pochi lo sanno ma questo alimento è il più ricco di fosforo e non si tratta del pesce