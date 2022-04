La pasta sfoglia è un base meravigliosa per preparazioni dolci o salate. Il gusto burroso, il fatto che si sciolga in bocca insieme agli altri ingredienti del ripieno la rendono un must have della nostra tradizione culinaria. Se proprio dovessimo cercarle un difetto, l’unico sarebbe questo: la consistenza molliccia che acquista se non riscaldata, ad esempio nei pranzi al sacco.

Mai più sfoglia molliccia e la solita Pasqualina, ecco la torta salata croccante al punto giusto ideale per pranzi al sacco o picnic

In queste occasioni potremmo ad esempio, optare per un’alternativa un poco più croccante ossia la pasta frolla salata. In questo articolo vedremo come utilizzarla in una ricetta tutta primaverile con zucchine, ricotta e mortadella.

Torta di frolla salata primaverile

Ingredienti per la frolla salata:

250 grammi di farina 00;

120 grammi di burro;

un uovo;

un cucchiaio di ricotta;

5 grammi di sale.

Procedimento:

Mettiamo nel mixer tutti gli ingredienti con il burro spezzettato e freddissimo (lasciamolo in freezer per cinque minuti). Ora azioniamo il mixer contando 10 secondi. Estraiamo il composto e iniziamo ad impastare ed in breve otterremo un panetto che faremo riposare in frigorifero almeno una trentina di minuti. Estraiamo quindi la frolla salata e stendiamola su un cerchio di carta da forno. Non ci resta che trasferire l’impasto in una teglia. Copriamola infine con i fagioli per cuocerla senza che la parte centrale cresca di volume. Cuociamo a 200° per 15 minuti. Ora estraiamo, togliamo i fagioli e completiamo la cottura per altri 5 minuti.

La nostra base è pronta procediamo con il ripieno.

Come realizzare il ripieno a freddo

Ingredienti per il ripieno:

due zucchine medie;

1 fetta di mortadella;

200 grammi di ricotta;

olio Evo e timo.

Preparazione:

Laviamo quindi le zucchine e tagliamole a rondelle sottili. Ora le facciamo saltare in padella per qualche minuto con un filo di olio d’oliva e un rametto di timo. Togliamo dunque dal fuoco e lasciamo raffreddare. Ora prepariamo una crema di ricotta, schiacciandola con un cucchiaio e aggiungendo un pizzico di sale.

Prendiamo le fette di mortadella e posizioniamole sulla base della frolla. Ne serviranno circa 3 per coprire tutta l’area. Cospargiamo la superficie con la ricotta e poi copriamo con le fette di zucchine e proseguiamo alternando mortadella, ricotta e zucchine.

Questo ripieno inoltre può essere tranquillamente portato in gita per Pasquetta e non produrrà l’effetto molliccio della sfoglia.

Con questa ricetta, quindi, mai più sfoglia molliccia e la solita Pasqualina.

