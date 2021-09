Da qualche anno è nata la campagna #nondisturbarmi: stop ai call center molesti. Promossa dall’Unione Nazionale Consumatori, la campagna propone di regolamentare le chiamate di operatori che propongono offerte di ogni tipo. Chiunque almeno una volta nella vita ha risposto a una chiamata del genere. Operatori di telefonia, assicurazioni, società di gas e luce, ma anche offerte fasulle e truffe. in questo articolo spieghiamo come si può evitare tutto questo in modo intelligente.

Dunque, mai più seccature con questi 7 validi consigli per proteggersi dalle chiamate indesiderate dei call center. Vediamo come con qualche accortezza si può evitare facilmente di cadere in trappole indesiderate. In aggiunta, scopriamo le regole per mettere in salvo i nostri dati bancari e personali.

Cosa firmare e cosa non firmare via telefono

Il primo insegnamento è che non si deve mai dare il consenso al trattamento dei nostri dati. Di qualsiasi contratto si tratti è sempre bene leggere tutto prima. Non diamo troppa fiducia all’operatore dietro la cornetta. Potrebbe esserci una clausola importante che non conosciamo.

Come accade sul web, è meglio firmare solo il consenso obbligatorio. I fini commerciali oppure la cessione di dati a terzi non portano mai a niente di buono. Anzi, sono quelli che solitamente mettono in circolo il nostro numero. Il risultato è un numero enorme in più di chiamate dai call center.

Non bisogna mai accettare di attivare un contratto al telefono. Anche se l’operatore è affidabile, dalla spiegazione telefonica dell’offerta ci possono sfuggire delle condizioni contrattuali. Meglio farsi rimandare a un negozio o a un ufficio dove andare direttamente. Per finire, mai dire sì al telefono. Quel sì vocale potrebbe essere registrato, tagliato e usato per truffe.

Mai più seccature con questi 7 validi consigli per proteggersi dalle chiamate indesiderate dei call center

Vogliamo evitare a priori chiamate indesiderate a tutte le ore. Ebbene, potrebbe essere utile scaricare delle applicazioni che bloccano le chiamate dei call center. Ne esistono di vari tipi. Molti cellulari e smartphone hanno questo servizio incluso nel sistema operativo. Altre tipologie si trovano tra le applicazioni scaricabili.

Nel caso in cui rispondiamo alla chiamata di un call center verifichiamone l’affidabilità. L’operatore dovrà dire da quale Paese chiama, per conto di chi lavora e dare i suoi dati personali. Verifichiamo come ha avuto il nostro numero. Eventualmente chiediamo di essere cancellati da quella lista.

Fermiamoci quando vengono richiesti dati come codice fiscale, dati bancari, POD della luce, PDR del gas, numero di fatture etc. Potrebbe essere una truffa. Infatti i rivenditori che hanno con noi il contratto conoscono già quei dati.

Approfondimento

Ecco 3 pericolose truffe online per furto di dati da cui difendersi in estate