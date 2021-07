Le calzature sono un accessorio importante nel nostro outfit, esse raccontano una parte del nostro essere ed averle sempre pulite e come nuove diventa fondamentale per dare una buona impressione.

Indipendentemente dal materiale di cui sono composte le scarpe tendono a rovinarsi, a graffiarsi e a sporcarsi con facilità. Tuttavia per averle perfettamente come appena comprate non c’ è sempre bisogno di rivolgersi ad un calzolaio, ma possiamo applicare qualche trucchetto che ci permetterà di mantenerle sempre pulite.

Mai più scarpe vecchie e sporche con questi 3 rimedi fai da te

I 3 rimedi sono molto economici ma molto efficaci.

Un metodo naturale per rimuovere lo sporco e gli aloni gialli soprattutto dalle scarpe di cuoio ma anche dalla gomma delle scarpe da ginnastica è la buccia di banana. Basterà sfregarla sulle scarpe di cuoio e di gomma, lasciar agire per un paio di minuti ed eliminare i residui con un panno.

Un altro rimedio economico e che tutti abbiamo in casa è il dentifricio. Si usa principalmente sulle suole di gomma delle scarpe da ginnastica per eliminare lo sporco e le macchie scure. Il dentifricio infatti in pochi minuti di applicazione rimuove quasi interamente ogni traccia di sporco. Un ulteriore rimedio molto utile sulla gomma, ma anche su camoscio e seta, è sicuramente la mollica di pane. Basterà formare una pallina di pane e sfregarla sulla superficie macchiata.

Per dare invece lucentezza ed eliminare eventuali graffi dalle calzature in particolare quelle di vernice possiamo utilizzare la vasellina. Basterà strofinare una buona quantità di vasellina sulla superficie e pulire le scarpe con l’aiuto di un panno morbido.

Consigli

Se le scarpe sono particolarmente sporche e se abbiamo calpestato escrementi di animali possiamo ricorrere all’uso del bicarbonato di sodio che oltre ad essere uno sbiancante e un ottimo disinfettante. Possiamo applicarlo sulla superficie ed incrementarne l’effetto utilizzando uno spazzolino.

Ebbene, mai più scarpe vecchie e sporche con questi 3 rimedi fai da te per averle come appena comprate.

