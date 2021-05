Con l’arrivo della bella stagione si comincia a cambiare l’abbigliamento. Oltre ai vestiti si mettono da parte anche le scarpe invernali. Tiriamo fuori allora quelle estive. Queste per la maggior parte sono di tela o insomma di tessuti più traspiranti. Sicuramente faranno respirare di più i nostri piedi. Ma hanno un problema quando inizia a piovere. Sappiamo infatti che si inzupperanno molto facilmente. Questo è sicuramente un disagio. Anche perché vediamo come ancora nel mese di maggio ritroviamo temporali nel nostro paese. In questo articolo però vedremo come rimediare. Non avremo mai più scarpe bagnate sporche e rovinate dalla pioggia con questo prodotto innovativo pratico e comodo da tenere ovunque.

Non solo nella bella stagione

Ricordiamo che questo problema riguarda tutto l’anno. Se d’inverno le scarpe sono più resistenti e impermeabili, le piogge sono più consistenti. E sappiamo che la pioggia non può solo bagnare. Schizzi di fango o di sporco delle strade vanno sicuramente a sporcare le nostre scarpe. Inoltre, alcuni tipi di materiali si rovinano con il contatto con la pioggia. Ma grazie a quello che sveleremo non dovremo preoccuparci di questi problemi. Manterremo infatti le nostre calzature come nuove. Vediamo come non avere mai più scarpe bagnate sporche e rovinate dalla pioggia con questo prodotto innovativo pratico e comodo da tenere ovunque.

Impermeabile, elastico, resistente

Per non preoccuparci più di questi problemi bastano pochi euro. Basta acquistare infatti dei copri scarpe in silicone. Questo materiale è completamente impermeabile. Non lascerà arrivare nessuna goccia d’acqua alle nostre scarpe. In più la sua elasticità permette di adeguarsi completamente alla forma della scarpa. Ne esistono poi delle varietà con un accenno di suola per evitare di scivolare. Hanno le dimensioni di un calzino quindi si possono facilmente portare con sé. Nonostante le dimensioni e lo strato sottile sono molto resistenti. Inoltre, si possono scegliere vari colori o anche il formato trasparente. Così potremo adattarli al nostro look senza perdere di stile.