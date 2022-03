Il sughero è un materiale naturale molto apprezzato per quanto riguarda le calzature perché ammortizza il peso durante la camminata. È inoltre decisamente elastico, isolante e idrorepellente. Insomma un ottimo materiale per i sandali. Quando acquistiamo dei sandali di sughero abbiamo la certezza che staremo comodi ma anche che con il tempo potremmo incorrere in questi due problemi.

Mai più sandali in sughero duri e maleodoranti grazie a questi trucchi per averli nella scarpiera profumati e pronti da calzare

Il primo problema da risolvere è l’annerimento tipico del plantare in sughero. Inoltre il sughero tende a seccarsi e perciò dovremmo tenerlo idratato per mantenerne i benefici. Ecco allora come pulire correttamente i nostri sandali in sughero.

Come pulire i sandali con il sughero

Per prima sarebbe il caso di dire che i plantari in sughero generalmente dovrebbero essere un mix di lattice e sughero. In questo modo sembra realmente di camminare sulle nuvole. La pulizia di questi sandali deve avvenire esclusivamente a secco. L’occorrente di cui avremo bisogno è una schiuma per la pulizia a secco della pelle o un latte detergente viso e una spazzola con setole in nylon.

Dobbiamo erogare la schiuma direttamente sul plantare e la tomaia e strofinare con la spazzola morbida con setole di nylon. Togliamo l’eccesso di schiuma con un panno asciutto. Ora sul plantare non ci resta che passare il panno in microfibra su cui avremo messo un goccio di olio. Umettare e idratare il sughero è un’ottima pratica per conservare le nostre scarpe a lungo.

Errori che vanno assolutamente evitati

mai usare l’acqua o metterli in lavatrice. I sandali con plantare in sughero potrebbero indurirsi e creparsi fino a scollarsi.

non esporli al sole o metterli ad asciugare sotto ad un termosifone. Dobbiamo prestare attenzione perché ciò che vale per altre scarpe per i sandali con il plantare in sughero può essere dannosissimo. Pensando di far perdere il cattivo odore ai sandali, potremmo esser tentati di metterli al sole. Non c’è nulla di più errato. Il calore e la luce non solo potrebbero macchiare la tomaia in pelle ma anche il sughero si irrigidirebbe.

Ecco come si deodora il sandalo di sughero

Altamente sconsigliato aceto, acqua e bicarbonato, per deodorare i sandali occorrerà spolverarvi del borotalco.

L’indomani con un pennello qualsiasi andremo ad eliminare i residui di borotalco. In alternativa potremmo utilizzare anche delle vecchie saponette che metteremo in collant rotto per una notte intera all’interno del sandalo.

Mai più sandali con la soletta in sughero secca e maleodorante grazie a questi semplici trucchi.

