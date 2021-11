Il sushi è certamente uno dei piatti stranieri più amati in Italia e in tutto il Mondo. Chi lo ha provato, dopo non riesce più a farne a meno. Molti si sono cimentati anche nella produzione casalinga. Si tratta infatti di un piatto con pochi ingredienti, che possiamo modificare a piacimento e che non richiede lunghi tempi di preparazione. Richiede però un po’ di manualità.

Come molti hanno scoperto a proprie spese, infatti, comporre un perfetto rotolino di sushi non è affatto semplice. Oltre a calcolare bene dimensioni e quantità, spesso sorge un fastidioso problema: il riso continua ad appiccicarsi alle dita. Sembra impossibile riuscire a comporre un rotolino pulito e compatto, e spesso finiamo per fare un disastro in cucina e, nello stesso tempo, ottenere un risultato insoddisfacente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ma molti non sanno che in realtà esiste una soluzione semplicissima, potremmo dire banale, a questo fastidioso inconveniente. Vediamo di che cosa si tratta.

Mai più riso appiccicato alle dita quando facciamo il sushi, basta questo semplicissimo trucchetto

Ma qual è il trucchetto per impedire che il riso cotto si appiccichi alle dita mentre stiamo componendo il nostro rotolino di sushi? La soluzione è semplicissima: basta bagnarci bene le mani. Proprio così, se abbiamo le mani bagnate il riso non si appiccicherà alle dita.

Ecco quindi come procedere per comporre dei rotoli di sushi perfetti. Prepariamo tappetino per sushi, alga nori e gli ingredienti con cui vogliamo farcire il nostro sushi. Poi mettiamo una ciotola piena di acqua fresca accanto al nostro piano da lavoro. Bagniamo le mani prima di toccare il riso, in modo che non si appiccichi. In questo modo potremo comporre del sushi perfetto. Mai più riso appiccicato alle dita quando facciamo il sushi, basta questo semplicissimo trucchetto.

Possiamo usare lo stesso trucco con il coltello

Un altro momento delicato è quello di tagliare il rotolino. Possiamo usare lo stesso trucco che abbiamo utilizzato per le mani per non far attaccare il riso al coltello. Immergiamo il coltello in un bicchiere di acqua tra un taglio e l’altro. Avremo dei pezzi di sushi perfetti. Per tagliare il sushi è consigliabile usare un coltello affilatissimo, ma anche un coltello seghettato va bene, perché ci aiuterà a tagliare il rotolo senza schiacciarlo.

Un consiglio su cosa fare con l’alga avanzata

Se dopo la preparazione del sushi ci avanza dell’alga nori, non buttiamola via assolutamente. Il sushi non è l’unica ricetta che si può preparare con questo ingrediente. Infatti, ecco due usi alternativi dell’alga del sushi per ricette semplicissime e sfiziose.