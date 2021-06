Diverse persone soffrono di questo problema, in forma più o meno grave. Ma se d’inverno l’odore dei piedi è meno forte e solitamente gestibile, in estate le cose cambiano.

Infatti, a causa del caldo la puzza si fa più intensa e questo problema può mettere a disagio ed in difficoltà. Fortunatamente, esistono diversi modi per superare questo ostacolo, e continuando a leggere vedremo alcuni modi molto efficaci.

Mai più puzza di piedi con questi trucchi della nonna poco conosciuti

La puzza dei piedi è dovuta alla produzione eccessiva di sudore da parte delle ghiandole sudoripare dei piedi. Solitamente, la puzza di piedi è fastidiosa e si percepisce dopo aver passato la giornata con le scarpe chiuse, perché queste non permettono una buona traspirazione. Così facendo, il sudore ristagna della scarpa e l’odore si fa via via più intenso.

Comunque, ci sono persone per cui anche con le scarpe aperte come i sandali l’odore rappresenta un problema e una fonte di disagio. Per cui, ricorrendo a questi trucchi della nonna poco conosciuti non si avrà mai più il problema della puzza di piedi:

a) talco: il talco è un metodo efficace per prevenire la puzza dei piedi, perché assorbe l’umidità. Quindi, cospargendo i piedi puliti con il talco, questo assorbirà il sudore impedendo che ristagni;

b) calzini in cotone e scarpe traspiranti: per evitare il ristagno del sudore, il miglior modo è far respirare i piedi il più possibile;

c) pediluvi con il sale: immergendo i piedi in acqua calda con dentro mezza tazza di sale per litro, si ridurrà la sudorazione dei piedi.

Prevenire la puzza dei piedi

I metodi sopra elencati sono tutti molto semplici ed efficaci, ma prevenire il problema è meglio che doverlo risolvere. Il primo passo per dei piedi inodori è lavarsi: l’igiene personale è la nostra migliore alleata. Se questo non bastasse, si può provare a lavare i calzini e le scarpe con detersivi anti-odore specifici, o con del bicarbonato.

Inoltre, ci sono due fattori molto importanti per prevenire il cattivo odore ai piedi: lo stress e l’alimentazione. Il primo tende a far aumentare la sudorazione e quindi il cattivo odore, per cui come sempre è meglio rimuovere la fonte dello stress. Poi, una dieta ricca di alcolici, caffè, cipolla e aglio favorisce i cattivi odori, per cui è meglio limitarli nella dieta.

Ecco, quindi, come superare l’estate senza preoccuparsi del cattivo odore dei propri piedi.