L’insorgere di impurità sul viso può avere diverse cause. Ciò a partire dalle caratteristiche soggettive della pelle di ciascuno. Infatti la pelle del viso può essere più grassa, più secca, sensibile etc.

Ma andando oltre, ci sono tutta una serie di fattori esterni che contribuiscono a rendere impura la pelle. Una delle più importanti è l’inquinamento dell’aria che ha come effetto principale l’ostruzione dei pori. Una pelle che non respira diventa oleosa, lucida, e presenta brufoli e punti neri. Questi ultimi sono molto fastidiosi.

Essi compaiono nelle zone della fronte, del mento ma soprattutto sul naso. Il naso è la parte del viso più complicata da trattare per via della sua conformazione. Per questo è bene saperla trattare in modo da eliminare le impurità. Quando si dice mai più punti neri sul naso se si prova questo cerotto fai da te, bisogna pur fidarsi e provare.

Come dilatare i pori

Affinché qualsiasi rimedio possa funzionare, i pori della pelle devono essere liberi. In questo modo lo sporco andrà via più facilmente. Per fare ciò serve fare un suffumigio, ossia un bagno di vapore acqueo.

Serve una semplice pentola dove si fa bollire abbondante acqua. Premunirsi di un asciugamano abbastanza grande. Quando l’acqua bolle spegnere il fuoco. Coprendo la testa con l’asciugamano, è necessario avvicinare il viso alla pentola. Più vicino si è più il vapore agirà. Saranno sufficienti 10 minuti stando attenti a non bruciarsi. Appena finito il trattamento, asciugare il viso con l’asciugamano e procedere col cerotto o con uno scrub.

Mai più punti neri sul naso se si prova questo cerotto fai da te

Il cerotto fai da te contro i punti neri è molto semplice da applicare. Il compito del cerotto sarà di aderire al naso e, al momento di essere rimosso, portare con sé le impurità. Grazie ad esso verranno eliminati sebo in eccesso, cellule morte e sporcizia.

Servono un cucchiaio di miele, una striscia di cotone abbastanza larga e un cucchiaino di latte. In un pentolino riscaldare i due ingredienti mescolando con la fiamma bassa. Bastano una manciata di secondi. Applicare il composto cremoso che si è creato sul naso facendo attenzione che non scotti. In fine appoggiare la striscia di cotone.

Ora il composto deve essere lasciato asciugare per almeno 15 minuti. Passato questo tempo può essere rimosso con delicatezza. Subito dopo detergere il viso con acqua e asciugare la parte. Questo trattamento non ha controindicazioni ma non può essere effettuato giornalmente. Una o due volte a settimana può essere sufficiente. Si vedrà immediatamente il risultato.