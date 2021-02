In questi mesi invernali e freddi le domande di molti sono le seguenti. Come si fa a far passare il prurito alla pelle? Perché ho la pelle che prude? Non è un caso, anche perché la maggioranza dei medici è concorde. D’inverno, infatti, il freddo è una delle cause dell’aumento vertiginoso di questa spiacevole sensazione. Se ci grattiamo, peggioriamo la situazione e cadiamo in errore. Tuttavia, ci sono alcune soluzioni a portata di mano che dovremmo seguire. Mai più prurito alla pelle per il freddo con questi 3 accorgimenti.

La crema idratante dopo la doccia

Il primo consiglio è di natura comportamentale. Dobbiamo, infatti, abituarci a idratare la pelle subito dopo la doccia. Normalmente, i saponi che usiamo per lavarci sono attenti a non causarci delle irritazioni. Tuttavia, non siamo mai al riparo da eventuali acquisti poco attenti e il sapone potrebbe esacerbare una sensazione di prurito. Quindi, sempre crema idratante dopo la doccia.

La sauna finlandese, un toccasana per il corpo

La sauna finlandese è un toccasana per moltissime parti del nostro corpo. Respirazione in primis, ma anche battito cardiaco. Il punto è che fa benissimo anche alla pelle. Studi dimostrano che una sauna accompagnata da prodotti idratanti, rende la pelle molto più forte. Il consiglio è certamente quello di sincerarsi con il proprio medico di famiglia per accertare la possibilità di farla in sicurezza.

Il bagno turco, un’ottima alternativa

Meno invasivo della sauna, il bagno turco è senza dubbio un’ottima alternativa. Basti pensare che già gli antichi romani avevano capito che questa tipologia di trattamento era molto positiva per la salute. L’acronimo “spa” deriva infatti dal latino “salus per aquam”. La salute attraverso l’acqua, o meglio l’uso dell’acqua in una certa maniera che ci porta salute e benessere. Infatti, mai più prurito alla pelle per il freddo con questi 3 accorgimenti.