Molto spesso quando siamo alla ricerca di un modo per risparmiare in bolletta, le idee che ci vengono in mente sono dolorose. Ad esempio, lasciare il riscaldamento al minimo d’inverno e spegnerlo di notte, o farsi la doccia tiepida invece che bella calda. Eppure, oggi è possibile risparmiare sulla bolletta della luce grazie ad un oggetto a cui in pochi pensano: il pannello fotovoltaico.

E se in molti pensano di non poterlo installare, perché non hanno spazio, si sbagliano perché spesso basta un piccolo balcone per installare un pannello. Si tratta, appunto, del fotovoltaico da balcone e continuando a leggere vedremo come funziona.

Mai più problemi con la ricarica dell’energia per pc e cellulari con quest’oggetto innovativo che ancora pochi conoscono

Il fotovoltaico da balcone è un’idea fresca e originale per aiutare sempre più persone a vivere in maniera sostenibile. In più, in questo modo anche chi vive in condominio o non ha grosse superfici per il fotovoltaico potrà risparmiare in bolletta, producendo energia solare. Si tratta di un mini-impianto fotovoltaico da installare comodamente sul balcone di casa, costituito da 1 o più pannelli.

È facile da installare e da spostare grazie al fatto che il pannello ha le ruote. Si può mettere o in balcone, o all’esterno, agganciato alle ringhiere. In questo modo, tutti possono approfittare di questi pannelli, senza rinunciare allo spazio del balcone.

Logicamente, essendo molto più piccolo di un impianto fotovoltaico tradizionale, l’energia prodotta non coprirà totalmente il fabbisogno della casa. Eppure, ci permetterà di risparmiare e di ridurre al contempo il nostro impatto ambientale.

Per cui, per ricaricare gratuitamente cellulari, pc e non solo, risparmiando in bolletta, questo fotovoltaico da balcone è la scelta migliore.

Come funziona il fotovoltaico da balcone

Incredibile ma vero con quest’oggetto innovativo che ancora in pochi conoscono non avremo mai più problemi con la ricarica dell’energia per pc e cellulari. Il fotovoltaico da balcone, quindi, ci permetterà di risparmiare in bolletta in modo semplice e immediato. Questo tipo di impianto è semplicissimo da installare, anche senza l’aiuto di tecnici o di esperti ed è piuttosto economico.

Per sfruttare il fotovoltaico da balcone, basterà installare i pannelli sul balcone o ancorati alla ringhiera e collegarlo alla rete della corrente di casa. Così facendo, quando il sole colpirà il pannello, questo produrrà energia, che verrà convertita in corrente alternata, quella utilizzata nella rete di casa.

Per poter utilizzare questo pannello, però, si dovrà far richiesta al proprio fornitore di energia di abilitare il contatore con bi-direzionalità. Inoltre, spesso questi pannelli hanno delle batterie che accumulano energia, per poterla impiegare la sera.

Per cui, a questo punto sarà semplice risparmiare in bolletta sfruttando questi pannelli per ricaricare pc e cellulari, o per usare lampade ed elettrodomestici.