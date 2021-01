Il grande freddo colpisce soprattutto le estremità del corpo. Mani e piedi sono le vittime privilegiate delle basse temperature. I più freddolosi lo sanno bene. Dunque per metterci al riparo ci ingegniamo con sciarpe, cappelli e guanti di ogni tipo, ma subiamo comunque le ondate di gelo.

Coprire il corpo può essere relativamente facile. Ma più difficile è mantenere alta la temperatura dei piedi. Tuttavia oggi vogliamo parlare di un rimedio anche a questa situazione. La tecnologia al servizio del corpo ci offre una soluzione brillante. Mai più piedi freddi grazie a questa trovata geniale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Solette termiche

Abbiamo a disposizione molte soluzioni per riscaldarci. Ma se le stufette consumano molti watt e sciacquare i piedi con l’acqua tiepida ha un gusto leggermente retrò, possiamo guardare ad altro.

Oggi esistono delle suole che consentono di scaldare i piedi con la generazione elettrica di calore. È sufficiente ritagliare le suole in base alla misura desiderata e metterle dentro le scarpe. Le suole sono dotate di una presa USB alla quale si connette un cavo collegato al PC.

Per quanto ne sappiamo, al momento purtroppo è difficile trovare solette termiche autonome. Dunque, per funzionare necessitano della carica elettrica. Per questo motivo, l’ideale è usare le solette quando stiamo lavorando al computer o quando siamo seduti sul divano a guardare la TV.

Comodità a basso prezzo

Nonostante questo sconveniente, le solette termiche rappresentano una soluzione confortevole contro il freddo. Un paio di suole scaldapiedi costa poche decine di euro e ci assicura una gran comodità. Inoltre, sono ottime per contrastare l’umidità. In una nostra recente guida ci siamo, peraltro, occupati di vedere i metodi per eliminare l’umidità dalle scarpe dopo una giornata di pioggia.

Tramite la loro azione calorifera, questi dispositivi sono in grado di asciugare una pantofola e garantire al piede una sensazione di benessere piacevole. È proprio il caso di dire: mai più piedi freddi grazie a questa trovata geniale.

Le suole sono anche lavabili. Chiaramente occorre prestare attenzione a non far finire l’acqua all’interno della porta USB per non comprometterne il funzionamento.