Molti di noi sono convinti di non poter mangiare certi alimenti. A volte questo accade perché c’è dietro una vera e propria intolleranza, ma altre invece capita solo perché non sappiamo trattare gli ingredienti. Ad esempio, abbiamo già parlato dei ceci e di come renderli teneri e leggeri per la digestione. Oggi, sulla stessa falsariga, parleremo di un ortaggio prevalentemente estivo, ma spesso sfruttato anche per dei contorni invernali. Infatti, non soffriremo mai più di pesantezza e di mal di pancia grazie a questi trucchi della nonna che ci permettono di preparare una peperonata a regola d’arte che non ci farà stare male. Vediamo insieme quali sono e come possiamo metterli in pratica.

La scelta al supermercato o dal fruttivendolo

Quando si tratta di peperoni, i consigli più gettonati si incentrano sulla scelta e sulla mondatura della verdura. In effetti questa parte è molto importante per ottenere un prodotto finale che non ci rimarrà sullo stomaco. Prima di tutto è consigliabile scegliere della merce di stagione e ben matura. Poi è anche necessario osservarla. Se il peperone presenta tre rigonfiamenti è più adatto alle preparazioni che includono la cottura. Se invece ne ha quattro dà il suo meglio da crudo.

Come pulirli nel modo corretto



Dopo aver lavato la verdura e dopo averla incisa con un coltello, è importante rimuovere i filamenti bianchi interni. Questi, infatti, risultano più ostici da digerire e hanno anche un sapore piccantino che andrebbe a rovinare la ricetta. Lo stesso vale anche per la pelle, che allo stesso modo contiene la solanina, l’elemento che in certi casi può rendere tossiche le patate. È meglio quindi rimuovere tutto lo strato superficiale bruciacchiandolo in forno o sulla fiamma. In questo modo verrà via praticamente da solo.

Mai più pesantezza e mal di pancia con questi trucchi della nonna per rendere la peperonata leggera e digeribile

Quello che però molti ignorano è che un ammollo potrebbe rendere i peperoni ancora più digeribili. Quindi una volta puliti, è necessario tagliarli a listarelle o a quadratini uniformi e poi metterli a bagno all’interno di una bacinella di acqua ghiacciata per una trentina di minuti. In questo modo, oltre a mantenere vivido il loro colore, otterremo un delizioso contorno che non ci terrà svegli la notte.

