Ogni donna sa di cosa si parla quando sente la parola “depilazione”. Ed ogni donna sa anche quante insidie si nascondano dietro questa semplice e normale attività. Arrossamenti della pelle, ustioni, dolore ed infine i fastidiosi peli incarniti. Già, perché rimuovere i peli significa anche incorrere nel rischio di ritrovarsi numerosi peli incarniti che di andare via non ne vogliono proprio sapere.

Considerate tutte queste conseguenze alquanto spiacevoli, la domanda che sorge spontanea è: ma allora, perché ci depiliamo? Perché lo riteniamo necessario, dal momento che quasi nessuno ama l’idea di avere gambe pelose come una scimmietta e ascelle non proprio lisce.

Bene, ma allora esiste un rimedio o, meglio ancora, un modo per prevenire questi antipatici inestetismi? Sì che c’è, ma non solo uno, bensì quattro piccoli accorgimenti.

Mai più peli incarniti con questi 4 accorgimenti per una pelle liscia e morbidissima

Il primo suggerimento riguarda l’esfoliazione della pelle, pratica importantissima per rimuovere le cellule morte dallo strato più superficiale dell’epidermide. In questo modo, riusciremo ad eliminare anche eventuali peli sottocutanei che non è possibile togliere in altro modo.

Possiamo esfoliare la pelle con uno scrub oppure con un guanto ad hoc, disponibile nei negozi di casalinghi e in profumeria.

Il secondo suggerimento riguarda il tipo di depilazione, precisamente la ceretta e il rasoio. Nel primo caso, ricordiamo di usare una cera abbastanza calda, preferibile alle strisce già pronte. Il calore, infatti, permette una più semplice e migliore rimozione del pelo. D’altra parte, attenzione alle lame del rasoio, che potrebbero essere arrugginite e quindi poco efficienti.

Anche il terzo suggerimento ha a che fare con il rasoio, precisamente con il modo di usarlo. Difatti, diversamente da quanto ci hanno insegnato, dovremmo raderci nella direzione del pelo e non al contrario.

L’importanza dell’idratazione

Ecco infine il nostro quarto suggerimento, l’idratazione della pelle. In un precedente articolo abbiamo detto di dover fare attenzione a questi sintomi che potrebbero nascondere un disturbo molto comune: la disidratazione. Quando il corpo non riceve il giusto apporto d’acqua, sorgono dei problemi più o meno evidenti, anche a carico di pelle e capelli. La chioma si inaridisce, le mani si screpolano facilmente e la pelle risulta squamosa. La soluzione a questi disturbi, che non sono di certo gli unici, è bere di più e utilizzare i prodotti necessari. Maschere per capelli e creme idratanti sono di fondamentale importanza, tanto in inverno quanto in estate. E poi, una pelle ben idratata significa anche una depilazione perfetta.

Mai più peli incarniti con questi 4 accorgimenti per una pelle liscia e morbidissima, per poter finalmente indossare gonne e abiti senza alcun timore.