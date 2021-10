Se siamo convinti che i nostri balconi possano essere colorati soltanto d’estate ci sbagliamo di grosso. Infatti, anche l’autunno ci regala tantissime varietà di piante e fiori talmente belli da farci rimanere incantati. Ad esempio potremo avere un balcone invernale bello e colorato con queste piante super resistenti al freddo. Una pianta dai fiori coloratissimi, autunnale per eccellenza, è sicuramente il ciclamino che se ben curato potrà offrirci i suoi fiori fino alla primavera inoltrata.

Tuttavia, i ciclamini potrebbero essere attaccati da parassiti animali e da malattie fungine. Ma non avremo mai più parassiti e muffa sui nostri ciclamini colorati con questi semplicissimi trucchetti e poche accortezze. Questi, oltre a rovinare la bellezza delle nostre piante potrebbero causarne la morte. Pertanto, in questi casi è necessario intervenire immediatamente con i metodi che a breve illustreremo.

I ciclamini infatti non hanno bisogno di molte cure, richiedono innaffiature ogni 2 o 3 giorni durante il periodo di fioritura. Le uniche accortezze sono controllare l’umidità del terreno, che non deve mai eccedere, e l’eventuale presenza di parassiti o funghi. Questi fiori, inoltre, amano il freddo e la loro fioritura avviene proprio da settembre a marzo, nei mesi in cui le temperature sono basse. Mentre si riposano nei mesi estivi.

Parassiti animali e vegetali

Tra i parassiti più dannosi per le nostre piante rientrano le larve di oziorrinco e gli acari, che possono combattersi con acaricidi naturali, come l’olio di neem. Sarebbe opportuno, per evitare l’attacco di questi insetti, fare prevenzione mediante trattamenti specifici da praticare prima della fioritura.

Ma tra le malattie più comuni dei ciclamini rientra anche la muffa grigia o botrite che si manifesta attraverso delle macchie brune su cui si forma la muffa di colore grigio. Questo fungo colpisce le piante interne della pianta dove più ristagna l’acqua. Nel ciclamino questo fungo si manifesta nella parte basale della pianta, sui boccioli e sulle foglie giovani. Per prevenire questo fungo è necessario limitare le innaffiature soprattutto del cuore della pianta, tenerle pulite da residui vegetali.

Mai più parassiti e muffa sui nostri ciclamini colorati con questi semplicissimi trucchetti

Tra i trucchi per prevenire la botrite, sono particolarmente efficaci l’aglio e il decotto di equiseto. Basterà piantare nel terreno uno spicchio d’aglio o irrorare la pianta e il terreno in primavera con il decotto di equiseto. Questo decotto è utile anche per prevenire l’oidio, ovvero il mal bianco o muffa bianca, altra malattia che può colpire numerose piante, come la salvia. Come descritto nell’articolo Basta 1 solo ingrediente comunissimo per prevenire questa fastidiosa malattia che rovina la salvia e averla perennemente sana e rigogliosa.

Inoltre anche il bicarbonato, diluito in acqua, è ottimo contro botrite, oidio e muffe in genere.

Ad ogni modo per evitare parassiti animali e funghi è necessario creare l’atmosfera adatta. In particolare non esporla in ambienti dove l’aria è secca e calda, bensì in un ambiente fresco. Inoltre non innaffiarla abbondantemente, ma irrigarla solo quando il terreno è asciutto.

