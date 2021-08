Quel fastidio che tutti abbiamo provato almeno una volta, di sentire le orecchie totalmente tappate dopo un bagno al mare, è difficile da dimenticare.

Questo perché è un fastidio che può durare anche giorni e giorni, dandoci la brutta sensazione di non sentire ciò che accade attorno a noi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questi piccoli fastidi compaiono soprattutto d’estate. Proprio quando siamo in vacanza e passiamo molte ore nell’acqua.

L’acqua che entra nelle orecchie potrebbe portare otiti molto fastidiose e dolorose.

I medici, infatti, ricevono molte chiamate soprattutto in questo periodo dell’anno. Le domande più frequenti sono, infatti, riguardo a come risolvere un tappo provocato da un tuffo in mare.

Non dimentichiamoci, inoltre, che spesso sottovalutiamo che i corsi d’acqua, mare, laghi o fiumi possono contenere batteri di molti tipi.

Mai più orecchie tappate al mare con questo metodo geniale a cui pochi pensano

Queste condizioni possono portare otiti molto forti e fastidiose. Cominciamo a sentire forti dolori alle orecchie. Compaiono gonfiori, arrossamenti e liquidi giallastri.

In questi casi, è sempre consigliato rivolgersi al proprio medico. Se ciò non è possibile, perché non siamo nella nostra città, rivolgiamoci ad una guardia medica che potrà aiutarci a risolvere il nostro problema.

Sapendo tutte queste cose, però, come sempre, la prevenzione è l’arma migliore.

Questo per evitare di doverci rovinare la vacanza per disturbi e fastidi che spesso, ci impiegano qualche giorno a guarire.

Disturbi che, la maggior parte delle volte, influenzano negativamente il nostro umore e che hanno bisogno di medicinali e cure specifiche per guarire.

I tappi per le orecchie

Vediamo perciò perché mai più orecchie tappate al mare con questo metodo geniale a cui pochi pensano.

Possiamo trovare ovunque, e soprattutto nei negozi specializzati, i famosi tappi per le orecchie che spesso, siamo abituati ad utilizzare per dormire.

Questi stessi tappi possiamo usarli per prevenire qualsiasi tipo di disturbo che potrebbe rovinarci la vacanza in spiaggia.

Infatti, utilizzando i tappi, andiamo a proteggere l’interno del nostro orecchio dove, spesso, si accumula acqua non pulita che provoca questi disturbi.

Il consiglio è quello di avere sempre a disposizione vari pacchi di tappi da portare con noi ogni volta che partiamo.

Con una piccola attenzione in più possiamo evitarci giorni spiacevoli e medicine da dover prendere