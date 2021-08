Anche oggi parliamo del mitico mondo del “fai da te” tramite il riciclo creativo che, come dice la parola stessa, permette di trasformare un oggetto grazie alla creatività.

Tutte noi abbiamo degli ombretti nel beauty-case che non utilizziamo. Li buttiamo? No, perché con il riciclo creativo si possono creare degli oggetti davvero unici e inaspettati. Vediamo allora quali sono le idee possibili da realizzare.

Ecco il trucchetto per riparare un ombretto rotto

A molte sarà capitato di far cadere accidentalmente l’ombretto in polvere. Ma niente paura perché ecco un modo per ripararlo. Versiamo l’ombretto dentro una ciotola e con il cucchiaio polverizziamo maggiormente e aggiungiamo il gel di aloe vera. Mescoliamo fino ad ottenere una miscela compatta così da trasformare l’ombretto in polvere in uno in crema.

Mai più ombretti vecchi e scaduti nella pochette dei trucchi grazie al riciclo creativo

Oggi vediamo 3 idee per riciclare gli ombretti vecchi e scaduti.

La prima idea è quella di trasformare l’ombretto in polvere in uno smalto. Creiamo un piccolo imbuto facendo un cerchio con la matita nell’angolo di un foglio di carta resistente. Chiudiamo e per non fare aprire l’imbuto mettiamo un piccolo pezzo di nastro adesivo o chiudiamo tramite la spillatrice. Versiamo tutto l’ombretto in polvere sopra un foglio di carta e apriamo uno smalto trasparente. Aggiungiamo l’imbuto e versiamo all’interno dello smalto l’ombretto in polvere. Chiudiamo lo smalto e agitiamo per bene. Ecco come creare degli smalti personalizzati di tutti i colori che vogliamo.

La seconda idea è quella di creare un biglietto di auguri personalizzato e lo faremo con l’ombretto in crema. Su un cartoncino resistente appoggiamo delle stampe di qualsiasi forma e fissiamole con del nastro adesivo per non rischiare che si spostino. Spennelliamo l’ombretto in crema sopra le stampe con l’aiuto di una spatola da cucina e lasciamo seccare.

La terza idea è quella di realizzare un segnalibro utilizzando la trousse di ombretti come se fossero acquerelli. Quindi armiamoci di pennello e di un bicchiere d’acqua e creiamo qualsiasi immagine in un foglio rettangolare e lungo di carta resistente. Così avremo il nostro segnalibro personalizzato.

Ecco perché non avremo mai più ombretti vecchi e scaduti nella pochette dei trucchi grazie al riciclo creativo.

