Appena arriva la primavera si comincia a sentire quello strano bruciore agli occhi che poi si protrae anche durante l’estate. I motivi possono essere molti. È chiaro che in presenza di allergie è molto frequente avere gli occhi rossi ma possono esserci diverse ragioni. Vediamo allora come non avere mai più occhi rossi se porteremo con noi questo utile fantastico oggetto.

Occhi irritati

Gli occhi irritati che bruciano sono un fastidio transitorio. Può trattarsi di un semplice bruciore o arrossamento. In alcuni casi però diventa una vera lacrimazione, prurito, fastidio alla luce o dolore. Le cause possono essere diverse.

Cause

a) Cause chimiche L’occhio è entrato in contatto con prodotti chimici e quindi sostanze irritanti nell’aria e nocive per il nostro occhio. Di solito questo accade con i detergenti per la casa e saponi. Ancora shampoo, tintura per capelli, profumi e prodotti per make-up. b) Cause ambientali Esposizione prolungata alla polvere. Vento e sabbia e allergeni di ogni tipo. Anche i peli di un nostro animale possono causare questo tipo di problemi. c) Stanchezza per esposizione prolungata al computer o al televisore per molte ore e disidratazione dell’occhio. d) Anche l’assunzione di alcuni farmaci come effetto collaterale possono provocare rossore e bruciore. Altro motivo può essere una carenza di sonno.

Mai più occhi rossi se porteremo con noi questo utile fantastico oggetto

Poi, ovviamente in campo ci sono anche le congiuntiviti allergiche e quelle batteriche, ma che fare? Risalire sommariamente a quale può essere la causa e rimuovere la polvere in casa insieme ai peli se si hanno animali. In estate è bene usare un paio di occhiali da sole per proteggere gli occhi. Anche quando si lavora o si sta in luoghi dove si avverte il bruciore agli occhi è preferibile un paio di occhiali da riposo. Un consiglio utile se il fastidio permane è di non andare in farmacia per comprare un collirio qualunque. In quel caso è preferibile una visita oculistica mirata che sappia capire la causa e prescrivere un collirio adatto.