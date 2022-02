Durante l’inverno è probabile che a causa del freddo e dell’uso intenso cambieremo più volte il piumone del nostro letto. Dunque, potremmo trovarci delle spiacevoli sorprese se tirandolo fuori dall’armadio lo trovassimo pieno di muffa o con delle brutte macchie gialle. Soprattutto se si tratta di un piumone colorato che fa risaltare agli occhi il problema. E poiché anche il piumone dei bambini potrebbe incorrere nello stesso problema dobbiamo provvedere subito.

I prodotti naturali che aiutano a smacchiare

I rimedi della nonna ci vengono in aiuto, soprattutto perché affondano la conoscenza nell’uso di prodotti naturali che sono sempre a nostra disposizione. Infatti in casa nostra non dovrebbero mai mancare il bicarbonato, l’aceto, il sale e neanche il limone. Sappiamo che adeguatamente combinati possono aiutarci a creare dei prodotti utili per le pulizie di tutti i generi. Senza dimenticare l’indispensabile aiuto degli oli essenziali che aiutano la profumazione del tutto.

Vediamo ora come poter usare questi prodotti che abbiamo in casa e come possono fare al caso nostro per la pulizia dei piumoni. Questo lavaggio fatto mano in casa potrebbe richiedere qualche sforzo e fatica ma alla fine varrà la pena provarlo. Infatti, riusciremo a risparmiare i soldi della lavanderia.

Innanzitutto riempiamo la vasca da bagno di acqua calda. Prepariamo il bicarbonato e l’aceto bianco. In alternativa potrebbe andare bene anche l’aceto di mele.

Versiamo dentro la vasca tre cucchiai di bicarbonato e un cucchiaio abbondante di aceto. Mescoliamo bene per far sciogliere i prodotti e immergiamo il nostro piumone. Teniamolo a mollo almeno 24 ore e poi sciacquiamo ripulendolo da eventuali residui. Stendiamo su un ripiano e attendiamo che si asciughi.

Mai più muffa e macchie gialle sul nostro piumone colorato usando questi 4 prodotti naturali combinati tra loro

Una valida alternativa invece consiste nell’usare il sale grosso e il limone. Prepariamo il tutto dentro una terrina e mettiamo due cucchiai di sale grosso e il succo di un limone. Raddoppiamo la dose se si tratta di un piumone molto grosso e ingombrante. Versiamoli dentro l’acqua e facciamo sciogliere. Poi immergiamo il piumone.

In tutti e due i casi se le macchie e la muffa non sono troppe basterà che l’ammollo duri mezza giornata, in caso contrario abbiamo già consigliato la durata di 24 ore.

Questi prodotti naturali non dovrebbero rovinare il colore o il tessuto del nostro piumone in quanto non hanno proprietà aggressive come potrebbe avere la candeggina. Basta fare attenzione a non abusarne.

Dunque, mai più muffa e macchie gialle sul nostro piumone se lo puliremo attentamente e con cura.