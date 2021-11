Se scegliessimo sempre la via più veloce e semplice, potremmo causare ulteriori problemi. In particolare, se pensiamo di allontanare le mosche o gli insetti dalla cucina usando degli spray chimici, dovremmo rivedere la nostra attenzione all’ambiente.

Infatti, tutti questi prodotti possono presentare delle controindicazioni, come appunto l’inquinamento o il danneggiamento della nostra pelle.

Di conseguenza, potremmo cominciare ad usare dei rimedi naturali, come il basilico o i chiodi di garofano. Possiamo anche partire facendo più attenzione a cosa facciamo in cucina. Un esempio su tutti è quello di chiudere per bene i sacchetti della spazzatura. In particolare, però, non avremo mai più mosche e insetti in cucina grazie a questi trucchi geniali. Scopriamoli insieme.

Il basilico e molti altri alleati naturali

Il basilico non serve solo ad insaporire i nostri piatti. Infatti, se teniamo una piantina di basilico bella e rigogliosa in cucina, avremo un grandissimo repellente naturale per le mosche. Pare, appunto, che questi insetti non sopportino proprio l’odore della pianta.

Se non abbiamo il basilico a disposizione, possiamo comunque fare qualcosa. In primo luogo, dobbiamo controllare la frutta che abbiamo nel nostro vaso apposito. In particolare, dobbiamo fare attenzione al suo stato di maturazione. Quando vediamo dei frutti troppo maturi non dobbiamo sconvolgerci se vicino vediamo volare qualche mosca. Il consiglio, naturalmente, non è quello di buttarla, ma di usarla per preparare dei dolci o delle marmellate.

Altrimenti, ancora, possiamo prendere del pepe nero in grani e disporlo sui davanzali. Anche l’odore del pepe nero infastidisce gli insetti.

Mai più mosche e insetti in cucina grazie a questi trucchi geniali

Possiamo anche creare uno spray casalingo, ricordandoci, però, sempre di usare le giuste protezioni. Lo spray in questione è una miscela di aceto e foglie di menta. Basta prendere un barattolo e far macerare le foglie di menta in aceto di vino bianco per qualche giorno. Versiamo poi questa miscela in una piccola bottiglia con spruzzatore e usarlo sulle mosche.

Un’altra miscela che le mosche trovano estremamente sgradevole si costituisce a base di miele. In mancanza di questo ingrediente, possiamo anche usare dello sciroppo d’acero. Prendiamo, dunque, l’uno o l’altro ingrediente e lo mescoliamo con la farina di mais.

In questo caso non andremo a spruzzare la miscela, ma la disporremo negli angoli della casa dove le mosche abbondano.

