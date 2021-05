A volte amiamo i nostri amici a quattro zampe al punto da concedergli qualsiasi cosa. Ma questo può portarli a prendersi molte libertà, alcune delle quali problematiche per noi padroni. Per esempio, uno dei comportamenti più imbarazzanti dei nostri cani è quando fanno la pipì e la cacca dove non dovrebbero. Parliamo di posti dentro casa nostra o casa d’altri, ma anche all’aperto. Ma non vivremo mai più momenti imbarazzanti grazie alla soluzione fatta in casa che impedisce al cane di fare i bisogni in luoghi indesiderati. Per prepararla ci servono solo due ingredienti, semplici da trovare ed economici.

Educare a fare i bisogni dove devono

È chiaro che per avere dei risultati dobbiamo in primis educare il nostro cane. Con una corretta educazione è molto probabile che quando sarà adulto non ci metta in imbarazzo. Talvolta però anche una corretta educazione non è sufficiente. I motivi per cui i cani fanno i loro bisogni dove capita possono essere rintracciati in situazioni psicologiche pregresse. Parliamo di stati di ansia e o paura, ma a volte anche d’estrema felicità. Alcune specie canine fanno la pipì seduta stante, quando si emozionano. Ma qualunque sia la motivazione, da oggi possiamo risolvere il problema con un efficace rimedio fai da te.

Mai più momenti imbarazzanti grazie alla soluzione fatta in casa che impedisce al cane di fare i bisogni in luoghi indesiderati

Per evitare che i cani facciano i loro bisogni in mezzo alla strada basta utilizzare un vecchio e fidato alleato in mille faccende domestiche. Stiamo parlando dell’aceto bianco. Grazie al suo forte odore, l’aceto dissuade il cane dall’adempiere le sue funzioni fisiologiche dove non deve. Creiamo in un misurino una soluzione composta da un terzo d’aceto e due terzi d’acqua. Mischiamo e spruzziamo su tutte le superfici tabù. Il cane ne sarà automaticamente respinto. Esistono anche dei dissuasori appositi, in vendita in tutti i migliori negozi di animali.

Approfondimento

Come insegnare al nostro cane a non abbaiare quando suonano alla porta