La macchie gialle sul proprio materasso rappresentano un problema costante con cui dover fare i conti.La Redazione ha quindi selezionato i rimedi più utili nella rimozione delle fastidiose macchie presenti sulla superficie esterna del materasso. Ecco allora come non avere mai più materassi ingialliti con questi fantastici rimedi che aiutano a farlo tornare come nuovo in un batter d’occhio. Ecco subito i prodotti migliori e come preparare una soluzione da strofinare sul tessuto, utilizzando alcuni di alcuni di essi.

L’aspirapolvere

La pulizia del materasso deve partire sempre dalla rimozione dello sporco più visibile. Polvere, acari e le stesse uova di questi ospiti indesiderati difficilmente resisteranno alla potenza dell’aspirapolvere. Basta utilizzare anche le spazzole più piccole, fornite in dotazione per raggiungere anche i punti più difficili come i bordi o le scanalature. Ecco cosa utilizzare per non avere mai più materassi ingialliti con questi fantastici rimedi che aiutano a farlo tornare come nuovo in un batter d’occhio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il bicarbonato

Impossibile non menzionare questo rimedio per la rimozione delle macchie gialle. Il bicarbonato ha azione igienizzante e sbiancante anche nella pulizia dei materassi. Consigliamo di spargere la polvere sulla macchia, strofinarlo con una spazzola dura e rimuoverlo dopo qualche ora con l’aspirapolvere.

Il tea tree oil

Questo olio essenziale famosissimo ha importanti proprietà antimicotiche e aiuta a contrastare la presenza dei batteri. Suggeriamo di dosarne un po’ direttamente sulla macchia.

Aceto e succo di limone

L’azione combinata di entrambi è un rimedio valido contro le macchie gialle. Diluire il succo di mezzo limone in un mezzo bicchiere di aceto e aggiungere la stessa quantità d’acqua. Strofinare direttamente sulla macchia.

Rimedi preventivi

Prima di scoprire una soluzione imbattibile contro la rimozione delle macchie gialle dal materasso, ecco un utile consiglio. Non bisogna mai sistemare il letto subito dopo averci dormito dentro. Il calore rimasto tra le lenzuola provocherebbe la formazione di umidità e altre antiestetiche macchie. Meglio attendere almeno un’oretta prima di aggiustare il letto.

Rimozione della macchia

Per le macchie gialle più ostinate consigliamo di procedere come segue. Spargere del sale fino sulla macchia gialla e vaporizzare sopra dell’aceto bianco fino a ottenere una sorta di schiuma. Aggiungere altro aceto se i due prodotti non producono della schiuma. Poi lasciare agire per 10 o 15 minuti. Preparare una sorta di pasta densa con il bicarbonato e dell’acqua calda.

In questa fase è possibile anche aggiungere il succo di limone e qualche goccia di olio essenziale per coprire gli odori. Stendere la pasta sulla macchia e strofinare energicamente con una spugna imbevuta d’acqua calda. Ecco invece come sbiancare i cuscini.