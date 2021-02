Da quando la mascherina è entrata a far parte delle nostre vite, molte cose sono cambiate. Parlando di aspetti superficiali, potremmo notare quanto, per esempio, il make up si è trasformato. Ormai, infatti, non ci concentriamo più sulla base, sul rossetto e sulle guance ma, piuttosto, prestiamo particolare attenzione agli occhi. È inevitabile, infatti, dato che si tratta dell’unica porzione di viso visibile a tutti. Ma, nonostante l’impegno che possiamo metterci, si presenta un problema non indifferente. A causa della mascherina, è molto facile che il rimmel coli, rovinando completamente la nostra immagine. Ecco perché oggi vogliamo spiegare come non avere mai più mascara sbavato con questo semplice trucco.

Il segreto è fare una sola passata di rimmel sulle ciglia

Molte di noi, quando applicano il mascara, sono convinte di dover fare più passate per ottenere uno sguardo da cerbiatta. In realtà, il rimmel è progettato appositamente per questo scopo, e una sola passata basterà e avanzerà! Sarà sufficiente partire dalla radice delle ciglia con molta delicatezza e fare dei lievi movimenti a zig zag che donino volume. Le punte, invece, andranno quasi tralasciate. Successivamente, dovremo passare su tutta la zona uno scovolino che elimini totalmente il lieve eccesso di mascara che si è creato. E il gioco è fatto! Mai più mascara sbavato con questo semplice trucco! Potremo notare da subito come il rimmel, in questo modo, si fisserà molto di più sulle ciglia, evitando quell’effetto panda che tutte noi non sopportiamo!

Altri segreti per avere sempre un mascara perfetto

Ci sono altri piccoli trucchi per avere sempre un rimmel perfetto che non coli. Intanto potremmo usare un primer, di colore bianco. Si tratta di una crema fissante che ci aiuterà sicuramente a fissare il mascara. Inoltre, dopo l’applicazione, possiamo applicare una cipria fissante, che ci permetterà di avere delle ciglia nere e lunghe senza sbavature. Inoltre, un rimmel waterproof sarà l’ideale per evitare questo problema!

