Le marmellate di agrumi, specialmente quelle di limoni e di arance amare, sono golosità amate da tantissimi italiani. Tuttavia, però, non possiamo dire lo stesso per quel tono troppo aspro e quel caratteristico retrogusto pungente non apprezzato da tutti. Durante la preparazione delle nostre marmellate fatte in casa possiamo però ovviare al problema seguendo alcuni semplici e veloci consigli.

Ecco, quindi, che in questo articolo vedremo come non ottenere mai più marmellate aspre e amare grazie a questi semplici rimedi casalinghi.

Come eliminare l’amaro della marmellata di limoni

Esistono diversi modi per eliminare l’amaro dalla marmellata di limoni, ma quasi tutti sono accorgimenti che devono essere effettuati durante la preparazione.

Per prima cosa uno dei motivi per cui la nostra marmellata risulta troppo amara è perché i limoni utilizzati sono ancora acerbi. Sarà allora meglio scegliere bei limoni maturi che, anche se un po’ aspri risulteranno sicuramente meno amari. Non dovremmo poi dimenticarci mai di togliere i semi durante la preparazione, questi infatti sono sicuramente una delle parti più amare. Un altro trucco poi, potrebbe anche essere quello di mettere i limoni ammollo in acqua per almeno 24 ore prima della preparazione; farli correre per 40 minuti; infine scolarli e trasferirli in acqua fredda per circa 12 ore. In questo modo i limoni perderanno tutti gli olii essenziali che sono i veri responsabili del sapore amaro.

Se nonostante tutto, la nostra marmellata ci sembrerà ancora troppo amara potremmo anche utilizzare le spezie per attenuarne i toni troppo forti. Basterà allora aggiungere mezzo baccello di vaniglia a metà cottura per ottenere una marmellata profumata e dolce, senza bisogno di eccedere con lo zucchero.

Mai più marmellate aspre e amare grazie a questi semplici rimedi casalinghi

Se invece vogliamo eliminare quel retrogusto pungente dalla marmellata di arance dovremmo seguire alcuni passaggi preliminari.

Il giorno prima della preparazione dovremmo sicuramente lavare per bene i frutti e praticare dei buchi su tutta la superficie con uno stuzzicadenti. Una volta fatto questo potremo bollire le arance bucherellate per una quarantina di minuti, permetteremo così all’amaro di fuoriuscire dai buchi. Mettiamole poi a mollo in acqua fredda per una decina di ore e periodicamente cambiamo l’acqua.

Fatto questo potremmo procedere con la normale ricetta per preparare una marmellata o una confettura. Arrivati però, appena prima della cottura, alla parte riguardante le bucce dovremmo decidere se aggiungerle o meno: infatti sono proprio la buccia e le parti bianche a conferire quel retrogusto amarognolo alla marmellata. Se siamo proprio contro quel particolare retrogusto che ad alcuni piace, però, non potremo fare a meno di toglierle completamente dalla ricetta.

