Mai più marmellata di arance, limoni e mandarini troppo amare grazie a questo semplicissimo trucchetto noto a pochi

Molte persone amano fare colazione con la marmellata, da stendere sul pane o sulle fette biscottate. In commercio se ne trova una grandissima varietà ma, oltre a quelle industriali, confetture molto buone possono essere preparate anche in casa. Ottimo, per queste ultime, il fattore freschezza e genuinità. Preparare in casa la marmellata non è particolarmente difficile. Ci vuole solo tanta pazienza perché è un procedimento piuttosto lungo e laborioso. Inoltre, è bene fare molta attenzione al fattore igiene e pulizia, avendo cura di eseguire per bene la fase di sterilizzazione dei vasetti.

Ogni stagione ha i suoi frutti. In estate si ha davvero l’imbarazzo della scelta. Abbiamo a disposizione un tripudio di frutti dolci, succosi e colorati. Ci si diletta quindi nella preparazione delle marmellate di pesche ed albicocche, ma anche di fragole, frutti di bosco, more e mirtilli.

Le marmellate da preparare in inverno

Nessuno però ha detto che in inverno dobbiamo starcene con le mani in mano. Lo scorso autunno abbiamo, ad esempio, scoperto che, seppur pochissimi la preparano, questa marmellata dal profumo intenso e inebriante conquista tutti.

Più originali e diverse dal solito, esistono anche le marmellate di cachi, quella alle arance, ai limoni, ai mandarini e agli agrumi in genere.

Le marmellate di agrumi sono davvero squisite ma non a tutti piacciono. Hanno infatti un sapore piuttosto particolare tendente all’aspro e all’amarognolo. In genere, le prediligono gli adulti piuttosto che i bambini. Sono un prodotto molto sofisticato che si presta ad abbinamenti ricercati, ad esempio con i formaggi ma anche con il cioccolato e la frutta secca. Le marmellate di agrumi hanno purtroppo un grosso difetto: talvolta risultano troppo amare. Sicuramente, di per sé non devono essere dolci, ma neppure esageratamente amare ed agre. Ma rimediare a questo difetto è possibile e stiamo proprio per spiegare come.

Mai più marmellata di arance, limoni e mandarini troppo amare grazie a questo semplicissimo trucchetto noto a pochi

Per prima cosa occorre lavare molto bene le arance, i limoni, i pompelmi e tutti gli agrumi che desideriamo trasformare in marmellata. Aiutandoci con una spazzolina, dobbiamo strofinare energicamente la scorza esterna. A questo punto, eseguire alcuni fori utilizzando un grosso ago oppure uno stuzzicadenti (perfetto quello da spiedini). A questo punto, mettere i frutti in una grossa pentola e ricoprirli totalmente con acqua fredda. Aggiungere una manciata di sale e mettere a bollire gli agrumi nell’acqua salata per 5 minuti. Trascorso tale periodo, scolare e ripetere il processo di bollitura per altre due volte ma senza il sale.

Ecco qui svelato il metodo. Mai più marmellata di arance, limoni e mandarini troppo amare grazie a questo semplicissimo trucchetto noto a pochi.

Il sale, infatti, serve proprio per eliminare l’amaro della buccia e della sua parte bianca.

Una volta fatto ciò, procedere con la ricetta preferita.

Applicando il trucco del sale, saremo così sicuri di ottenere un’ottima marmellata agrumata ma non amara.

