Ormai trovandoci alla fine di settembre, inizia il periodo in cui gli insetti svernanti cominciano ad invadere le abitazioni in cerca di calore e sopravvivenza. Uno di questi è proprio la Halyomorpha halys, detta anche cimice asiatica o verde. Vediamo allora assieme in questo articolo come eliminare e non avere mai più maleodoranti cimici in giro per casa grazie a queste semplici tecniche veloci.

Come tenere lontano le cimici e impedirne l’entrata

Innanzitutto, dato che prevenire è sempre meglio che curare, dovremo sicuramente trovare un modo per prevenire l’entrata delle cimici in casa. Il tempismo sarà davvero importante, meglio evitare il periodo in cui queste migrano al chiuso e agire in anticipo durante il mese di settembre.

Per prima cosa, allora, dovremo munirci di zanzariere a tutte le porte e le finestre. Prediligendo quelle fisse o quelle con binario a maglia stretta e prive di qualunque fessura verso l’esterno. Allo stesso modo, se ci si trova in un’abitazione particolarmente a rischio sarà bene sigillare finestre e porte con guarnizioni para-spifferi.

Oppure potremmo anche ingannare le cimici creando per loro un falso rifugio più facile da raggiungere e dove stabilirsi. Basterà allora un semplice canniccio ombreggiante per balconi: uno di quelli in bambù facilmente reperibili su Internet o in qualunque negozio di bricolage, e il gioco sarà fatto. Lasciamolo fuori in un punto non troppo lontano dalla casa e, una volta che lo avranno colonizzato completamente, eliminiamolo portandolo il più lontano possibile.

Certo, in commercio esistono degli insetticidi a base di piretro e a lento rilascio ben capaci di eliminarle. Lo svantaggio di questi prodotti, però, consiste nel dover essere sempre tenuti fuori dalla portata di bambini e animali, e utilizzarli solo quando proprio necessario. La stessa cosa si può dire per l’uso delle zanzariere elettriche: che hanno l’inconveniente di essere rumorose, luminose e in alcuni casi pericolose, a seconda di come vengono sistemate.

Alcune idee invece più interessanti potrebbero essere l’utilizzo dell’olio di neem e del sapone di Marsiglia. Il primo è un valido repellente che riesce a sterminare cimici ed insetti inibendo il loro istinto a nutrirsi e, quindi, uccidendole per fame. Mentre il secondo, grazie al suo odore, le allontana in modo naturale e in caso di contatto diretto può anche portarle direttamente alla morte.

Tutte soluzioni che, senza ombra di dubbio, risulteranno davvero semplici e pratiche. Aiutandoci a sconfiggere questa piccola piaga senza spendere un soldo e senza troppo affanno.

