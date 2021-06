Le pulizie di casa sono un male necessario, ma quasi tutti ci troviamo a doverle fare ogni tanto. Per questa ragione molti cercano di trovare modi per farle in maniera più accurata, oppure più veloce. Consigliamo questo articolo a chi sta cercando di ottimizzare il lavoro, che indica un ottimo metodo giapponese che può aiutarci.

Oggi invece vediamo un tema che purtroppo tocca tante persone, soprattutto quelle di una certa età. Può infatti succedere che ci troviamo a dover fare le pulizie, ma abbiamo mal di schiena. Questa è una situazione potenzialmente pericolosa perché lo sforzo sbagliato può peggiorare le nostre condizioni. A volte, gli effetti possono essere anche gravi. Quindi stiamo molto attenti alle azioni che compiamo, potrebbero costarci care. Mai più mal di schiena nel fare le pulizie di casa grazie a questi consigli fondamentali per evitare rischi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Evitiamo le pulizie se possibile

Premettiamo che la cosa migliore da fare sarebbe evitare del tutto di fare le pulizie con il mal di schiena, e rivolgerci ad un medico. Torneremo a farle solo quando lui ci confermerà che siamo nelle condizioni per farlo.

Tuttavia, a volte può darsi che fare qualche lavoretto sia necessario. Quindi vediamo come farlo nel modo più indolore e sicuro possibile. Ricordiamo inoltre che materiali come le linee guida del Ministero della salute sui rischi a lavoro possono esserci molto utili.

Stiamo attenti agli sforzi

Se dobbiamo sollevare un oggetto, cerchiamo di farlo senza piegare troppo la schiena. Idealmente, dovremmo cercare di sollevare solo oggetti che si trovino abbastanza in alto, almeno al livello della vita. Solleviamo tenendo leggermente divaricate le gambe, ridurrà un po’ lo sforzo sulla schiena.

Invece, se dobbiamo fare lavori continuativi, come cucinare o lavare i piatti, cerchiamo di non stare sempre nella stessa posizione. Cambiamo leggermente, spostando il peso da un piede all’altro, ad esempio.

Se dobbiamo passare la scopa o l’aspirapolvere la regola d’oro è quella di stare con la schiena dritta, come dei militari. Pieghiamoci di meno ed eviteremo i rischi di infortunio.

Mai più mal di schiena nel fare le pulizie di casa grazie a questi consigli fondamentali per evitare rischi. Prendiamoci cura del nostro corpo quando lavoriamo e vedremo che gli effetti positivi si sentiranno.