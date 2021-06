Sui nostri pavimenti si accumulano macchie senza capirne il perché. Alcune poi sono quasi invisibili sulle piastrelle chiare e risaltano un po’ di più su quelle scure, creando fastidiosi inestetismi. Ma ora mi più macchie invisibili e pavimenti opachi e smorti con questo sistema semplice e veloce che li farà brillare come nuovi.

Come individuare le macchie

Qualche volta si ha l’impressione che i pavimenti perdano colore a causa di una certa opacità. Può sembrare un’impressione ma nella maggior parte dei casi si tratta di macchie reali però poco visibili a occhio nudo. Questo soprattutto se si hanno pavimenti o piatti doccia di colore chiaro, mentre sono più visibili su piastrelle scure.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ciò che crea questa opacità è il calcare che si accumula su punti precisi del pavimento. La causa sono i piccoli ristagni d’acqua che si asciugano per ultimo e che lasciano quasi un’invisibile patina biancastra. Sono sempre sugli stessi punti della superficie e col tempo diventano incrostazioni e anche la sporcizia vi si attacca.

Mai più macchie invisibili e pavimenti opachi e smorti con questo sistema semplice e veloce che li farà brillare come nuovi

Per riconoscere i punti macchiati del pavimento o del piatto doccia basta fare attenzione, quando si lava, alla schiuma del detergente. Questi punti di sporcizia la catturano e potranno così essere individuati con un minimo d’attenzione.

Per eliminare queste macchie basta passare su di esse uno straccio per pavimenti imbevuto di aceto bianco. La sua caratteristica è di essere un ottimo anticalcare che può sciogliere le macchie. In questo modo si potrà riportare la superficie al suo originale splendore. Basta lasciarlo agire per 20 minuti e poi lavare con acqua e asciugare con un panno asciutto.

Impedire la formazione di calcare

Per prevenire invece la formazione di queste macchie basta seguire 2 consigli. Dopo aver lavato il pavimento o il piatto doccia, piuttosto che attendere che si asciughi da solo, si passerà uno straccio asciutto che assorbirà l’acqua dalla superficie. Il secondo consiglio è di lavare il pavimento una volta ogni due settimane con acqua e aceto.

In questo modo pavimenti e piatti doccia torneranno a brillare come nuovi. Ecco un buon suggerimento su come pulire e rimettere a nuovo i tappeti.