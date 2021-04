Colli e polsini delle camicie sono le parti che facilmente si macchiano di più assumendo un fastidioso colore giallo.

I colletti venendo a diretto contatto con la pelle che rilascia impurità, sudore e grasso tenderanno a sporcarsi velocemente formando una riga lungo tutto il bordo. Macchie che difficilmente andranno via con un semplice lavaggio. Per eliminare questi tipi di macchie non è necessario trascorrere molto tempo a strofinare, perché così facendo si andrà solo a danneggiare il capo.

Mai più macchie gialle dai colletti delle camicie con questi semplici e infallibili rimedi, vediamo quali sono.

Che siano camicie bianche o colorate le macchie di sudore, di unto ed anche di trucco non saranno più un problema se si seguiranno questi semplici e infallibili rimedi.

Il semplice lavaggio a mano o in lavatrice non sempre è sufficiente, in alcuni casi è necessario pre-trattare la parte sporca.

Limone

Prendere un pentola capiente, riempirla di acqua e aggiungere 2 limoni a fette. Far bollire, far poi raffreddare fino al raggiungimento della temperatura prevista per il lavaggio del capo. Mettere in ammollo per 15 munti.

Per eliminare gli aloni di sudore si può pretrattare il collo e le ascelle con il succo di limone, che dovrà agire per 10 minuti. Se le macchie sono ostinate prima di effettuare il lavaggio in lavatrice, mettere la camicia in ammollo con acqua e bicarbonato.

Limone e sale

Per un’azione sbiancante e smacchiante versare in un litro d’acqua bollente il succo di 2 limoni e 3 cucchiai di sale, immergere il capo e lasciare in ammollo un’ora.

Limone e aceto

Altro metodo infallibile è quello di versare mezzo bicchiere di aceto, il succo di 1 limone in una bacinella di acqua, lasciare in ammollo.

Gessetti

Rimedio efficace è quello di utilizzare i gessetti per le lavagne. Ideali per eliminare lo sporco dalla stoffa bianca. Il gessetto strofinato sul bordo sporco andrà ad assorbire le macchie di unto e di grasso. Procedere poi con il lavaggio abituale.

Shampoo

Utilizzare uno shampoo per capelli grassi, versare una quantità adeguata sulla riga sporca e lasciar agire 10 minuti.

Lo shampoo scioglierà il grasso ed eliminerà gli aloni di sudore. Effettuare il lavaggio in lavatrice.

Detersivo per piatti

Versare un po’ di detersivo sul collo, lasciare agire 5 minuti, ed immergere la camicia in acqua fredda e lasciare in ammollo per un’ora. Lavare come di consueto.

