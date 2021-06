Quando ci mettiamo a fare pulizie della casa cerchiamo sempre il risultato migliore. Stiamo scoprendo che oltre ai soliti prodotti industriali si possono usare quelli naturali. Spesso sono anche migliori. Oltre ai classici rimedi c’è ne sono alcuni meno conosciuti ma eccezionali. Agiscono meglio e ci permettono di non entrare a contatto con agenti chimici troppo aggressivi. Oggi sveleremo proprio uno di questi prodotti da usare soprattutto nel bagno. Dopo aver letto questo articolo non avremo mai più macchie e aloni su lavandini e box doccia con questo ingrediente naturale.

Non se ne vanno via

Magari abbiamo notato che non tutto lo sporco è uguale. E non sempre se ne va facilmente senza ritornare. Se ci concentriamo sui sanitari del bagno ne avremo proprio un esempio. Su lavandini, piatti del box doccia, vasche e bidet possiamo vedere delle macchie particolari. Ci sono, infatti, degli aloni magari giallastri o grigi difficili da eliminare. Inoltre, si ripresentano spesso. Questi sono un mix di calcare, saponi e tutto ciò che finisce su quelle superfici. Sicuramente vogliamo liberarcene perché non sono assolutamente belli da vedere. Possono essere la pecca di un bagno splendente. Ma nelle prossime righe sveleremo la soluzione migliore proprio per questo problema.

Mai più macchie e aloni su lavandini e box doccia con questo ingrediente naturale

Il segreto per sbarazzarci di questo sporco è un prodotto che potremmo avere in cucina. Stiamo parlando del cremor tartaro. Questo è un agente lievitante se unito al bicarbonato. Infatti, solitamente lo usiamo in cucina per fare dolci. Ma in realtà ha anche la caratteristica di combattere le macchie più ostinate. Soprattutto sulle superfici in ceramica come i rivestimenti dei sanitari che abbiamo citato. Per potenziare al massimo la sua azione basta un unico passaggio. Prendiamo un po’ di cremor tartaro e mettiamolo in un contenitore. A questo punto aggiungiamo acqua ossigenata mentre mescoliamo. Dobbiamo ottenere una pasta spalmabile. Mettiamo la pasta su tutta la superficie delle macchie e degli aloni. Lasciamo asciugare e poi leviamo la pasta seccata anche con dell’acqua. Ecco che la macchia che c’era prima sarà del tutto scomparsa. L’azione combinata del cremor tartaro con l’acqua ossigenata pulirà e disinfetterà perfettamente i nostri sanitari