È ormai tempo di nuove stagioni e di cambi di armadi. Occasione questa molto utile per liberarci di tutte quelle cose che non utilizziamo più.

A tutti sarà capitato di ritrovarsi sommersi da capi di abbigliamento inutilizzati o ormai fuori moda. Ma proprio lì, in un angolo dell’armadio, possiamo trovare un indumento molto prezioso. Il gilet.

Sicuramente uno dei capi più iconici dell’abbigliamento maschile, il gilet è sinonimo di stile ed eleganza. Qualsiasi uomo, indossandolo, si sente subito più raffinato.

Che sia sopra ad una camicia o in abbinamento con una t-shirt, il risultato è sempre assicurato: tutti noteranno il nostro stile. Che si tratti di taglio moderno o un classico vintage, sarà comunque ammirato da chiunque.

Inoltre, possiamo trovare il gilet perfetto per noi in svariate fantasie, colorazioni e tessuti.

Non tutti sanno, però, che dietro al gilet c’è un vero e proprio studio di moda: infatti, oltre ad essere prodotto dai migliori brand, esistono vari modelli ciascuno ideale per un’occasione diversa.

Ma scopriamoli insieme.

Mai più look spenti se troviamo nell’armadio questo capo di valore e sinonimo di eleganza

Il gilet viene spesso associato al suo più classico utilizzo: quello nella versione completa con la giacca.

In effetti, in qualsiasi evento importante ci sarà capito di vederlo indosso a uomini che, insieme al completo in coordinato ed una bella camicia, lo indossavano al meglio sicuri di catturare l’attenzione.

Capiterà, però, di trovarlo anche abbinato con la cravatta: questo è sicuramente sinonimo di ricercatezza con il giusto tocco di distinzione.

In realtà, però, lo si può utilizzare in molteplici occasioni. Basta scegliere quello più adatto.

Quando vogliamo puntare su un look più particolare, magari anche vintage, possiamo sceglierne uno in tessuto tweed: lo abbineremo allora con una camicia impettita, pantaloni in cotone intrecciato e scarpe di cuoio.

Se invece amiamo un abbigliamento casual, potremo facilmente acquistarne uno in cotone (o addirittura imbottito!) da abbinare ai nostri jeans, alla nostra maglietta preferita e con le classiche scarpe da ginnastica.

Ma ricordiamoci che…

In caso di un evento esclusivo è bene farci consigliare da un esperto nel campo. Saprà sicuramente indirizzarci sulla scelta giusta. Prediligendo una gamma di colori e tessuti adatti a noi ed all’occasione.

La giusta via di mezzo per un capo così versatile ma comunque importante sta nello scegliere correttamente il tessuto adatto al momento che ci apprestiamo a vivere. Non buttiamo al caso la scelta di questo importante accessorio, altrimenti il nostro look ne risentirà negativamente.

Ora sappiamo che non avremo mai più look spenti se troviamo nell’armadio questo capo di valore e sinonimo di eleganza. Non ci resta che abbinarlo al meglio per catturare l’attenzione di tutti.

