Sono molti i motivi alla base del nascere delle discussioni in una coppia: differenze caratteriali, problemi esogeni, ma anche difficoltà familiari, lavorative ed economiche.

Sono fattori di litigio che accomunano tutte le coppie, la differenza sta nel saperle affrontarle. Ed è qui che risiede il buon funzionamento di una coppia. Se ti piacerebbe affrontare meglio le discussioni con il tuo partner, continua a leggere l’articolo mai più litigi di coppia! Basta ricordare queste 3 cose.

Litigare è infatti fisiologico, serve all’evoluzione di molte coppie. Ma non sempre è salutare.

Ad esempio, litigare troppo corrode il rapporto, ma non farlo mai, è il sinonimo di troppa accondiscendenza.

Come al solito la soluzione è una via di mezzo, assolutamente necessaria all’equilibrio di coppia.

Mai più litigi di coppia! Basta ricordare queste 3 cose

Come accennato, il litigio costituisce un’occasione utilissima di crescita, ma bisogna che sia costruttivo.

Tre sono le cose da tenere a mente quando si litiga: ascolto, empatia e rispetto. Rispettarle ci aiuterà a vivere con più serenità le discussioni. E in questo modo litigare può aiutare a conoscersi meglio, a comprendere più a fondo il/la partner, ad accorgervi di nuovi aspetti del vostro rapporto.

Come è possibile, ti starai chiedendo. Semplice, quello che valeva quando si è incontrato il partner per la prima volta, cambierà con il passare del tempo e a seguito delle esperienze vissute.

Litigare è comunicare, ma come possiamo fare a comunicare in modo efficace in coppia?

Per prima cosa, dobbiamo imparare a usare l’“io” e non il “tu.” Cosa significa?

Significa che dobbiamo imparare a non giudicare il nostro partner. Litigare non significa fare a gara per sancire chi abbia torto o ragione.

Consigli per una comunicazione sana

Rispettare la posizione del partner, anche se non la si comprende;

provare a mettersi nei panni dell’altro/a;

essere chiari sulle proprie esigenze.

