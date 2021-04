Il lavandino della cucina è certamente una delle parti della casa più difficili da mantenere pulite. Non solo spesso sprigiona cattivi odori, ma può anche otturarsi nonostante tutti i nostri sforzi.

Per quanto tentiamo di non far finire gli scarti di cibo nello scarico, immancabilmente qualcosa riesce a passare, e l’accumulo di detriti nelle tubature può causare un tappo che spesso richiede l’intervento di un idraulico.

Per eliminare questo problema alla radice, è stato inventato uno strumento straordinario, che elimina completamente il rischio di otturazione dello scarico. Non solo, ma fa anche in modo che le tubature non sviluppino quel terribile odore di cibo marcio che spesso offende le nostre narici quando ci avviciniamo troppo allo scarico.

Mai più lavandino intasato o puzzolente con questa invenzione geniale che sta spopolando.

Uno strumento diffusissimo in America che è arrivato anche in Italia

Di quale invenzione stiamo parlando? Del geniale tritatutto, anche chiamato tritarifiuti o dissipatore alimentare. Mai più lavandino intasato o puzzolente con questa invenzione geniale che sta spopolando.

In realtà il tritatutto esiste già da molti anni, ed è particolarmente diffuso soprattutto in America. In Italia, invece siamo stati lenti ad approfittare di questa geniale invenzione. Ma oggi questo strumento sta innegabilmente prendendo piede.

Ma quali sono i vantaggi di installare un tritatutto in cucina?

Diremo addio al bidone dell’umido

Ovviamente il primo vantaggio del tritatutto è che previene l’intasamento delle tubature. Riducendo gli scarti alimentari in una poltiglia molto liquida, infatti, ci permette di liberarcene senza incidenti.

Il tritatutto elimina anche la necessità di tenere in casa un bidone dell’umido, che è un’altra fonte di cattivi odori, specialmente nella stagione calda.

Ci permette inoltre di produrre meno rifiuti, ed elimina la necessità di acquistare sacchetti appositi per l’umido. Potrebbe essere un’ottima soluzione soprattutto se cuciniamo spesso verdure, che causano molti scarti alimentari. Con questo strumento potremo finalmente dire addio ai lavandini intasati e alla puzza in cucina.

Mentre aspettiamo che arrivi il nostro tritatutto, facciamo attenzione a questo alimento insospettabile che è il primo colpevole dei lavandini intasati.